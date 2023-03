Vier statt zwei Gruppen in Hainfeld

In Hainfeld versammelte sich der Gemeinderat zur Sitzung. Alle Entschlüsse wurden einstimmig gefasst. Beim neuen Kindergarten soll es nun vier statt zwei Gruppen geben. Bürgermeister Albert Pitterle (SPÖ) ist über diesen Beschluss besonders erfreut, ebenfalls ÖVP-Gemeinderätin Sandra Böhmwalder. Auch deswegen, weil in Hainfeld kürzlich eines der drei neuen Kinderbetreuungszentren im Bezirk genehmigt wurde. „Das ermöglicht, den Kindergarten mit sehr viel Förderung vom Land NÖ mit vier Gruppen zu realisieren, welches somit ein wichtiger Punkt im Gölsental für die Kleinstkinderbetreuung für Familien sein wird“, sagt Böhmwalder. Weiters beschloss der Gemeinderat, die Förderung für alternative Energien, etwa für Elektroautos und PV-Anlagen, auch Hainfelder Betrieben zu gewähren. Auch der Auftrag für die PV-Anlagen auf Gemeindeeigenen Dächern wurde vergeben. Die Gesamtkosten betragen 180.000 Euro.

Am Programm stand außerdem ein Grundsatzbeschluss zur Widmung von Eignungszonen für PV-Anlagen. Bei diesem, ebenfalls einstimmig beschlossenen, Punkt sei VP-Gemeinderäten sehr wichtig, dass die Gemeinde darauf achtet, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt.

Kleine Änderung bei Budget-Überschreitungen geplant

Einzig der Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 sorgte für etwas Unmut im Sitzungssaal. Namens des Prüfungsausschusses befand FPÖ-Gemeinderat Peter Terzer das Buchhaltungssystem für verbesserungswürdig. Denn die Überschreitungen seien nur in Prozenten, nicht nach tatsächlichen Geldwerten orientiert. „Dies führe dann dazu, dass es oft nur bei kleinen Investitionen 'anschlägt', nicht aber bei großen Projekten“, so Terzer. Bürgermeister Pitterle bestätigte der NÖN, bei der nächsten Möglichkeit, voraussichtlich beim Voranschlag für das Jahr 2024, die Überschreitungen in absoluten Zahlen zu rechnen.

Insgesamt befand Terzer den Rechnungsabschluss jedoch als „als sachlich wie fachlich sehr solide und gewissenhaft ausgearbeitet“, und die Finanzlage Hainfelds trotz deutlich erschwerter Rahmenbedingungen als ausgeglichen. Einige Subventionen an Hainfelder Vereine wurden außerdem vergeben.

