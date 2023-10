Premiere für den Türnitzer Bergzauber

Es wird eine Premiere und dazu noch in ganz besonderem Ambiente: der 1. Türnitzer Bergzauber, die Adventein-stimmung am Fuße des Eibls.

Dieser voradventliche Event geht am 25. und 26. November beim Teichplatzl über die Bühne. Die Idee dazu hatte der Marktverein Türnitz mit Obfrau Raffaela Au.

„Wir wollten einfach ein ganz besonderes Flair bieten und dafür eignet sich das Teichplatzl perfekt“, ist sie überzeugt. Außerdem wollte der Verein eine Alternative bieten, da es heuer keinen Advent auf Schloss Freiland geben wird und das Platzangebot beim Advent im Scharbachtal begrenzt ist.

Rund 30 Stände werden vom Eibl-Parkplatz beginnend und weiter rund um den Teich aufgestellt. Es wird 22 Aussteller und acht Versorger-Stände geben. Für das kulinarische Angebot werden die örtlichen Vereine und Teichplatzl-Betreiber Franz Brandstätter sorgen. „Bei den Ausstellern achten wir darauf, dass Produkte möglichst nicht doppelt angeboten werden und es sich um regionales Handwerk handelt“, verrät Au. So wird unter anderem ein lokaler Drechsler sich hier einfinden. Auf die Kleinsten wartet das Christkindlpostamt.

50 Perchten werden schön-schaurige Stimmung verbreiten

Auch das Programm zur Adventeinstimmung kann sich sehen lassen: Highlight ist auf jeden Fall der große Perchtenlauf am Sonntag. Dazu werden rund 50 Perchten aus dem Raum Amstetten mit ihren schön-schaurigen Masken erwartet.

Vorteil der neuen Location sind die Parkmöglichkeiten beim Eibl-Parkplatz. „Zu jeder vollen Stunde fährt der Bummelzug vom Bertl-Parkplatz mit Zwischenstopp beim HLW-Parkplatz zum Bergzauber“, informiert Teichplatzl-Chef Franz Brandstätter. „Ich finde es einfach schön, wenn so eine Veranstaltung initiiert wird“, sagt Bürgermeister Christian Leeb. Für vorweihnachtliches Feeling sorgen am Samstag die Alphornbläser St. Veit, der Männergesangsverein Alpenland (MGV) Mariazell und eine Abordnung der Trachtenkapelle Türnitz sowie der Bäuerinnenchor. Außerdem treten an diesem Tag die Hip-Hop-Plattler mit Tanzchoreografien auf. Die Alphornbläser sind auch am Sonntag zugegen. Infos gibt es unter www.türnitzerbergzauber.at