Bezirk Lilienfeld hat wieder eine Fleischerei

Früher gab es die Fleischerei Bertl in Traisen, Fleischerei Fink in Hainfeld und in der Bezirkshauptstadt Lilienfeld Fleischer Illmeyer, ein weiterer Traditionsbetrieb. Doch seit in den letzten Jahren alle Betriebe zugesperrt hatten, gab es keinen einzigen Fleischhauer mehr im Bezirk. Alternativen boten seither nur noch in der Region die üblichen Supermärkte und einige bäuerliche Direktvermarkter. Der Wunsch nach einem Fleischhauer blieb aber bei so einigen Bürgern.

Jetzt hat sich für den leer stehenden Betrieb der Firma Illemeyer ein Nachfolger gefunden: Christoph Kerschner. „Es war immer schon mein Traum, eine eigene Fleischerei zu eröffnen, mich zu entfalten und Qualitätsprodukte anzubieten“, sagt der 25-Jährige aus St. Leonhard am Walde. Seine Fleischerei „Der Fleischfürst“ eröffnet am 1. April in der Babenbergerstraße 23.

Sein Sortiment: Außergewöhnlich und besonders. Eine geselchte Blunzn hat er im Angebot, ebenso einen Leberkäse mit geselchter Schweinezunge. Wer den Leberkäse von Kerschners Vorgänger Herbert Illmeyer vermisst hat, darf sich freuen: Denn Illmeyer hat dem jungen Fleischer sein Rezept verraten. Beim „Fleischfürst“ gibt es also bald wieder das beliebte Produkt.

In der Gemeinde ist die Freude groß: „Lilienfeld hat mit diesem neuen Betrieb wieder die einzige Fleischerei im ganzen Bezirk. Darauf können wir stolz sein und ich weiß, dass sich viele Lilienfelderinnen und Lilienfelder, aber auch Mitbürger aus anderen Gemeinden über diese Neueröffnung riesig freuen“, so Bürgermeister Manuel Aichberger. „Ich danke allen, die sich für diese Betriebsansiedlung mitengagiert haben, sei es etwa Vizebürgermeister Buxhofer, die Wirtschaftskammer oder auch die Betriebsvorgänger Familie Illmeyer.“

Eröffnung am 1. April

Für die Eröffnungsfeier hat sich Kerschner ein Gewinnspiel überlegt: Drei „Wursthasen“ wird er anfertigen, die Gäste dürfen dann schätzen, wie viel sie wiegen. Die besten Rateversuche dürfen sich dann den Hasen und einen Gutschein mit nach Hause nehmen. Außerdem wird es eine Verkostung geben.

Um 9 Uhr beginnt die Feier mit einer Eröffnungsrede.

