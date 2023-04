St. Aegyd hat wieder einen Friseur

Nachdem der Friseursalon St. Aegyd für rund drei Monate leer stand, eröffnete nun Carina Garber das Geschäft neu. „Der Andrang zur Eröffnung war wirklich groß. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen kommen“, erklärt Garber. Für sie sei die Entscheidung, ihr Geschäft in St. Aegyd zu eröffnen, eine leichte gewesen. „Als ich im Februar gesehen habe, dass das Geschäft immer noch leer steht, habe ich mich mit der Gemeinde in Verbindung gesetzt und konnte den Laden danach übernehmen“, sagt die Friseurin. Für Garber sei es besonders wichtig, dass vor allem auch ältere Menschen wieder einen Friseursalon in der Gemeinde hätten und nicht in andere Orte fahren müssen.

Damit der große Andrang auf das Geschäft auch für die Friseurin zu bewältigen ist, sucht Garber zurzeit noch Verstärkung für ihr Team. „Ich bin derzeit noch auf der Suche nach einer weiteren Kraft. Hier würde ich auch gerne einen Lehrling einstellen“, erzählt die St. Aegyderin. „Wir wünschen Carina Garber alles Gute zur Betriebsgründung und freuen uns, dass der Friseursalon wieder weitergeführt wird“, freut sich auch Bürgermeister Karl Oysmüller über die Neueröffnung.

