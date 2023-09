Ein Genussladen für Türnitz

Der GEDESAG-Neubau im Ortszentrum von Türnitz hat ein Geschäftslokal. Ziel war es, seitens der Gemeinde dort einen Bioladen einzurichten oder dieses anderweitig zu vermieten. Da die Miete für rund 30 Quadratmeter mit 900 Euro monatlich aber nicht gerade billig ist, konnte bisher kein Geschäftsinteressent gefunden werden. Auch für den Türnitzer Huba Cyenge ist der Preis zu hoch. Doch einen Bioladen wollte er trotzdem aufmachen.

Gesagt – getan: Mit 15. September eröffnet er diesen mit seiner Partnerin Petra Cabakova unterhalb der Kirche im eigenen Haus. Die Jungunternehmer betreiben den Laden nach dem Prinzip der Selbstbedienung. Kühlregale, Kassa, Ware wie Säfte oder Nudeln sind schon eingeschlichtet. Etwas Deko, damit alles richtig harmoniert. Die Motivation kommt nicht von irgendwo her. Bereits die Eltern von Huba Gyenge sind nicht unbekannt in der Region. Während der Vater seinen Geschäften im ähnlichen Bereich nachgeht, steht Mutter Annamaria mit ihrem Bauernladen Woche für Woche an den verschiedensten Märkten in Niederösterreich.

Cyenge setzt auf „Konzept des Miteinanders“

Huba Cyenge selbst glaubt an sein Konzept des Miteinanders, wo Biobauern aus der ganzen Region zentral in seinem Laden ihre Produkte verkaufen können. „Ich freue mich, dass es Zulieferer aus Türnitz gibt, damit die Abhol- und Zulieferwege kurz bleiben“, sagt Gyenge. So werden sich dort beispielsweise Produkte wie Bärlauchöl vom Dirndlhaus aus Loich oder Säfte vom Mostheurigen Gatterer aus Ober-Grafendorf finden.

Petra Cabakova legt Wert auf echte, natürliche Produkte und darauf, dass kein „Ramsch“ in den Regalen liegt. Die Palette der Produkte ist bereits jetzt spannend. Vom Mangalitza-Fleisch über Fruchtschnitten und verschiedenste Käsesorten werden die Kunden vorfinden. „Eine Besonderheit wird auch das Wasserbüffelfleisch sein“, verrät sie und informiert weiter: „Über unsere Firma mit dem Namen ,Biosympatic' werden wir in direkten Kontakt mit den Zulieferern und unseren Kunden treten. Der Kunde soll mitbestimmen, welche Produkte er oder sie in unserem Laden sehen will.“ Zu den Partnern des Jungunternehmerpaares gehören auch die Käsehütte in Maria Taferl, eben Biobauern aus dem Pielachtal und aus vielen angrenzenden Gemeinden.

Der Türnitzer Bürgermeister Christian Leeb freut sich über die Geschäftsbelebung in seiner Gemeinde, vor allem, dass die beiden auf Produkte aus der Region setzen. Er appelliert aber an die Bürger, „dass diese auch das neue Angebot annehmen.“ Denn nur so könne so ein Geschäft auch dauerhaft bestehen.