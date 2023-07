Landesberufsschule Lilienfeld: Lehre mit Matura

Es ist eine Premiere für den Bezirk und das Angebot startet bereits im Herbst: In der Landesberufsschule Lilienfeld werden Vorbereitungskurse für die Matura angeboten für alle jene, die neben ihrer Lehre auch noch die Reifeprüfung ablegen wollten.

Initiatorin zur Umsetzung war ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder in enger Kooperation mit dem WIFI und der Landesberufsschule (LBS). „Gerade jetzt, wo viele mit der Lehre beginnen, ist es wichtig, eine weitere Bildungsmöglichkeit vor Ort anzubieten“, betonte sie bei der Präsentation in der Landesberufsschule. Denn bislang mussten jene, die sich für diese duale Ausbildung entschieden, für die Matura-Vorbereitungskurse nach St. Pölten pendeln. Dies nimmt Reisezeit ein, außerdem verfügt nicht jeder Jugendliche bereits über einen Führerschein und nicht jeder ist direkt ans öffentliche Verkehrsnetz mit seinem Wohnsitz gut angebunden. Lauter „Hürden“, die so manchen bislang von der Lehre mit Matura abhielten. Erfreulich: Die Kurse sind kostenlos. „Chancengleichheit bei der Bildung sei hier vorrangig“, so Böhmwalder.

Aktuell gibt es im Bezirk rund 90 Lehrbetriebe und 240 Lehrlinge, die Zahl jener, die eine Lehre mit Matura machen, ist im Vergleich dazu aber noch gering. Dabei biete diese den Auszubildenden beste Karrierechancen, einem möglichen Studium steht dann – bei Interesse nichts mehr – im Wege. Großer Vorteil: Der Lehrling hat schon davor seine fertige Ausbildung in der „Tasche“. Er kann auch direkt ins Berufsleben einsteigen.

„Die Vorbereitungskurse sollen keine Konkurrenz zur Lehre, sondern eine sinnvolle Ergänzung sein“, unterstrich auch Andreas Satzinger von der Abteilung „Weiterbildung“ im Wifi St. Pölten. Pro Jahr müsste der Lehrling ein Schulfach – also Deutsch, Englisch, Mathematik und einen Fachbereich absolvieren. Letzterer kann auch die Meisterprüfung seiner Lehre sein. Er unterliegt dann genau so den Vorgaben der Zentralmatura wie jeder andere Maturant. Die Matura neben der Lehre ist somit jener einer AHS- oder BHS-Matura gleichgestellt.

Böhmwalder, LBS-Direktor Gerald Müllner und Andreas Satzinger sind zufrieden, dass das Projekt mit einer Vorlaufzeit von nur zwei Wochen auf die Beine gestellt werden konnte. Normalerweise dauere die Umsetzung eines derartigen Angebots rund sechs bis zwölf Monate. Müller zeigte sich dem Angebot gegenüber sofort offen. „Warum sollten wir nicht unsere vorhandene Schulinfrastruktur nutzen? Das Angebot vor Ort erleichtert das Ablegen der Matura“, ist er überzeugt. Bürgermeister Manuel Aichberger wies daraufhin, dass Lilienfeld durch sein Schulangebot bereits sich klar als Bildungsstadt positioniert hätte und dies durch das neue Angebot nun weiter unterstreichen würde. Auch die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Lilienfeld mit Obmann Markus Leopold sagte Unterstützung zu, Böhmwalder wies abschließend daraufhin, dass es ihr klares Ziel sei, „den Bezirk Lilienfeld in eine Vorzeigebildungsregion zu entwickeln.“ . Mit dem neuen Angebot, dass sie mit dem WIFI und der Landesberufsschule Lilienfeld entwickeln konnte, konnte man nun eine Lücke schließen: „Künftig können Lehrlinge, die sich für eine Lehre mit Matura entscheiden, einen Vorbereitungskurs in den Räumlichkeiten der Landesberufsschule Lilienfeld besuchen. Damit machen wir die Lehre noch attraktiver“, freut sich Bundesrätin Sandra Böhmwalder. Gerade Lehrlinge liegen ihr besonders am Herzen, sie selbst habe einen Lehrberuf erlernt und weiß, wie wichtig Unterstützung sei, jungen Menschen bei ihrer Ausbildung zu helfen.