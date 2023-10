Stadt Lilienfeld stellt Klimaschutz-Tickets bereit

Das VOR Klimaticket MetropolRegion ist eine Jahresstreckenkarte des Verkehrsverbund Ost Region (VOR). Es berechtigt zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und Burgenland. Die Stadtgemeinde Lilienfeld hat zwei dieser Schnuppertickets angeschafft und stellt diese den Lilienfeldern mit Hauptwohnsitz in Lilienfeld ab 1. November 2023 kostenlos tageweise zur Verfügung. Diesen Beschluss fasste der Lilienfelder Gemeinderat in seiner letzten Sitzung einstimmig.

Die Tickets sind auf allen Verbundlinien (VOR) in Wien, Niederösterreich und Burgenland (Bus, Bahn, Straßenbahn, U-Bahn), WESTbahn GmbH (zwischen Wien und Amstetten), Mariazellerbahn, Badner Bahn und Stadtbahn Waidhofen/Ybbs gültig. „Ausgenommen sind lediglich Züge des RegioJet, CAT, Flughafen-Schnellverkehren, Flixbus und touristische Angebote“, lässt Bürgermeister Manuel Aichberger wissen.

„Die Fahrkarten können im Gemeindeamt während der Amtszeiten, telefonisch unter 02762/52212, oder online unter https://www.schnupperticket.at/lilienfeld reserviert werden. Die Reservierungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt („first come, first serve“- Prinzip). Die Fahrkarten müssen im Gemeindeamt im vereinbarten Zeitraum abgeholt und zurückgebracht werden. Bei Fahrkartenverlust hat der Entlehnende den verbleibenden Fahrkartenwert zu ersetzen. Der Mindestersatz beträgt 100 Euro pro Karte, der maximale Wert beträgt 860 Euro pro Karte.

„Werden die Fahrkarten nicht zeitgerecht zurückgegeben, wird den säumigen Fahrkartennutzern eine Pönale von 40 Euro pro Tag verrechnet“, ergänzt der für Mobilitätsagenden zuständige Stadtrat Erwin Martinetz.