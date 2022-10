Türnitz als Paradies für Mountainbiker: Strecke wird heuer eröffnet

Mountainbike-Freaks werden jubeln: Eine erste offizielle Mountainbikestrecke auf Türnitzer Gemeindegebiet wird noch heuer eröffnet.

Die familienfreundliche und abwechslungsreiche Strecke beginnt in Freiland und läuft über den Bahnradweg, vorbei am Naturschwimmbad durch das Ortszentrum von Türnitz auf die L 5213 und L 5214, zum Eisernen Tor weiter bis zum Eingang der Falkenschlucht. „Das sind in Summe zirka 37 Kilometer und retour und 239 Höhenmetern“, informiert Bürgermeister Christian Leeb.

Die Kosten für die Beschilderung trägt zur Gänze der Mostviertel Tourismus. Dieser vermarktet auch zukünftig unter www.mostviertel.at/a-falkenschlucht-tour und in Mountainbikeführern die Tour. „Da die letzten 470 Laufmeter der Strecke sich auf Grund der österreichischen Bundesforste befinden, war eine Vereinbarung erforderlich. Der Rest der Strecke ist auf öffentlichem Gut“, erläutert Leeb.

Der Gemeinderat beschloss daher in seiner letzten Sitzung die Mountainbikevereinbarung mit der österreichischen Bundesforste AG über die Berechtigung für eine Mountainbikestrecke bis zur Falkenschlucht.

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Bei der Sitzung wurde auch verkündet, dass sich Gemeinderat Siegfried Graf bezüglich einer Zählstation am Radweg informieren wird. Diese soll die Nutzungsfrequenz feststellen. „Ich freue mich sehr, dass wir nun die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein weiteres attraktives Freizeitangebot in unserer Gemeinde geschaffen haben“, stellt Ortschef Leeb fest.

