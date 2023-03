„Café Sabrina“ in Rohrbach hat eröffnet

"Café Sabrina" heißt das am Wochenende neu eröffnete Lokal in Rohrbach. Dieses befindet sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen "Café Johanna" (zuvor dem "K&K

Rohrbach).

„Ich habe gar nicht viel verändert", sagt Betreiberin Sabrina Bauer, dass sie das ursprüngliche Flair beibehalten wollte. Für eine kleine „Runderneuerung" war der Betrieb aber für vier Wochen dennoch geschlossen. Eine individuelle Note will die Jungunternehmerin dem Lokal aber dennoch geben: das reichhaltige Frühstücksservice. Auf der Speisekarte liest sich das Angebot sehr einladend. Vom "kleinen Frühstück" über den Fitness-Bruch bis zur "Liebelei für Zwei" bietet sie viele Variationen zur Auswahl.

Dass sich für das Kaffeehaus eine Nachfolgerin gefunden hat, freut auch die Gemeindevertreter als Lokal-Vermieter. Als erste Gratulanten stellten sich Bürgermeister Karl Bader, Vizebürgermeisterin Anna Klinger, Rohrbachs Gemeinderäte und Vertreter der verschiedensten Vereinen ein. Viel Erfolg wünschte der neuen Kaffeehaus-Chefin auch die Neo-Pensionistin Johanna Hofecker, die mit ihrem Gatten Karl am Eröffnungstag in das Café einkehrte.

