Beethoven bei Nacht in Lilienfeld und Hohenberg

Die Theatergruppe „Spielfeld“ wartet mit einer neuen Inszenierung auf. Die Wahl fiel auf die Komödie „Beethoven bei Nacht“ von Thomas Rau. Auf der Bühne werden in bewährter Weise Astrid Krizanic-Fallmann, Margit Meiringer-Gareiß und Merten Gareiß zu sehen sein.

Bei dem Stück handelt es sich um eine augenzwinkernde Hommage an den bekanntesten Komponisten aller Zeiten, bei der auch so manches Rätsel um den Titan gelöst wird. Wie ist eigentlich das berühmte Anfangsmotiv der fünften Sinfonie entstanden? Wer ist denn nun Beethovens unsterbliche Geliebte? Und warum hat Beethoven nur neun Sinfonien geschrieben?

Gareiß erklärt, wieso die Wahl auf eben jenes Stück gefallen ist: „Wir haben ein Stück gesucht, dass für drei Mitspieler geeignet ist. Dabei stand auch das jetzt gewählte Stück zur Auswahl. Getreu unserem Konsens, dass Komödie sein darf, aber diese doch einen gewissen Tiefgang haben sollte.“

Das ganze Ensemble führt Regie

Die Regiearbeit wird durch das gesamte Ensemble wahrgenommen. Die Darsteller besetzen jeweils mehrere Rollen, so auch die 59- jährige Margit Meiringer-Gareiß aus Hohenberg. Sie ist Gründungsmitglied der Theatergruppe Lilienfeld. Neben Rollen in den Stücken der Theatergruppe „Spielfeld“ hatte sie bereits Auftritte als Mitglied des Bürgertheaters des Landestheaters St. Pölten. Bei ihren aktuell Rollen handelt es sich um Mutter, Rattenflo und Gudrun Hilgenstock. Weiters spielt Astrid Krizanic-Fallmann, 60 Jahre, aus Lilienfeld. Auch sie ist Gründungsmitglied der Theatergruppe Lilienfeld und hatte Auftritte beim Bürgertheater des Landestheater St. Pölten und des Theaters Kottingbrunn. Ihre Rollen in „Beethoven bei Nacht“ sind Polizeioberinspektorin Tacke und Baberl. Die Rollen des Hohenbergers Merten Gareiß (66) sind Beethoven und Oliver Kleinhans. Er ist Gründungsmitglied und Obmann der Theatergruppe Lilienfeld und hatte ebenso Auftritte beim St. Pöltner Bürgertheater und im Rahmen von ATiNOe.

Fünf Monate hat das Ensemble geprobt. „Spielfeld sieht sich als widersprüchliches Angebot für Theaterkonsum. Inwieweit die Aufführung ein Hit wird, obliegt dem Publikum“, meint Gareiß. Das Stück sei für jede Altersgruppe geeignet. Erklärtes Ziel von „Spielfeld: „Unterhaltung für das Publikum und Spaß für die Akteure.“

Aufgeführt wird „Beethoven bei Nacht“ am Samstag, 30. September, und am Sonntag, 1. Oktober, im Gemeindeamt Lilienfeld. Auch in Hohenberg finden Aufführungen am Samstag, 7. Oktober, und am Sonntag, 8. Oktober, im Gasthaus „Zwei Linden“ statt. An den Samstagsterminen ist Beginn um 19.30 Uhr und am Sonntag jeweils um 18 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es im Lilienfelder Stüberl, in der Ordination Dr. Gareiß, online unter www.spielfeld.org sowie unter https://ntry.at/beethovenbeinacht.