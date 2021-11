Legenden in Schräglage: Buchpräsentation in Traisen mit Motorrad-Assen

32 Biographien österreichischer Motorrad-Rennfahrer der vergangenen Jahrzehnte hat Traisens Bürgermeister Herbert Thumpser mit Gattin Monika in seinem neuen Buch österreichische Legenden in Schräglage“ aufgearbeitet. Die Präsentation seines 7. Buchs fand am Samstag im Volksheim Traisen statt. Dazu fanden sich 23 Meister des Motorradsports, darunter Christian Zwedorn aus Kirchstetten, Karl Auer und viele andere Legenden, ein.