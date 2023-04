Lerchbaumer ist neuer Hohenberger Bürgermeister

Hohenberg hat einen neuen Bürgermeister: Geschäftsführender SPÖ-Gemeinderat Ferdinand Lerchbaumer wurde in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend mit 17:1 Stimmen zum neuen Ortsoberhaupt gewählt.

Zur Erinnerung: Das bisherige Gemeindeoberhaupt Heinz Preus (62) hat vor einigen Tagen nach 18,5 Jahren an der Spitze der Gemeinde Hohenberg sein Amt aus Altersgründen niedergelegt, um dieses in jüngere Hände zu übergeben (Die NÖN berichtete). Dies ist nun erfolgt: In die Fußstapfen von Preus ist nun Lerchbaumer getreten. Der 45-Jährige dankte im Vorfeld dem Gemeinderat „für das Entgegenkommen, das ihm entgegengebracht wird.“ Um seiner Aufgabe auch gut nachkommen zu können, hat der gebürtige Türnitzer seinen Dienst bei der Exekutive auf 22 Wochenstunden reduziert.

Vom Türnitzer Gemeinderat zum Hohenberger Gemeindechef

Lerchbaumer war von 2010 bis 2020 Gemeinderat in Türnitz, seit 2020 Gemeinderat in Hohenberg und ab 2021 geschäftsführender Gemeinderat in Hohenberg. Sein Vorgänger Heinz Preus wünschte Lerchbaumer „gutes Gelingen und viel Erfolg für die neue Aufgabe.“ Preus selbst wurde bei der Gemeinderatssitzung mit der höchsten Auszeichnung der Marktgemeinde Hohenberg, dem Ehrenzeichen, ausgestattet. „Das macht mich natürlich sehr stolz“, meinte dieser zur Würdigung.

Heinz Preus (2. v. l.) erhielt von Neo-Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer (2. v. r.) das Ehrenzeichen der Marktgemeinde Hohenberg überreicht. Foto: Marktgemeinde Hohenberg

Die Wahl von Lerchbaumer machte auch Nachbesetzungen im Gemeinderat nötig. Rene Weyrer nahm die Wahl an und übernahm dessen Agenden in den Bereichen Sozialwesen, sozialmedizinische Dienste, öffentliche Sicherheit, Kommunalbesitz, Tourismus und Kultur sowie Freibad.

Ferdinand Lerchbaumer (vorne, 3. v. r.) wurde mit 17:1 Stimme zum neuen Hohenberger Bürgermeister gewählt. Foto: Marktgemeinde Hohenberg

Mehr zum neuen Hohenberger Gemeindeoberhaupt, erfährt Ihr in der kommenden Ausgabe der NÖN Lilienfeld.

