Schubert ist neuer Vize in Türnitz

Gemeinderatssitzung am Freitag in Türnitz. Der Anlass: ein neuer Vizebürgermeister musste bestellt werden, denn Robert Nagl legte nach acht Jahren sein Amt nieder, ebenso alle Gemeindefunktionen nach 33 Jahren im Gemeinderat. Nagl hat schon vor der letzten Gemeinderatswahl bekannt gegeben, dass er zu seinem Siebziger seine Agenden in jüngere Hände geben wird.

Zu Beginn wurde das aufgrund des Rücktritts und Mandatsverzichts frei gewordene Ersatzmitglied des Gemeindevorstandes gewählt. Die im Ort dominierende ÖVP-Fraktion hat dazu als Wahlvorschlag Gemeinderat Andreas Schubert eingemeldet. Die nach der NÖ Gemeindeordnung geheim und mit Stimmzetteln durchgeführte Wahl erfolgte einstimmig. Anschließend wurde aus dem Kreis der Mitglieder des Gemeindevorstandes der neue Gemeindevorstand Andreas Schubert mit 17 von 18 Stimmen zum Vizebürgermeister gewählt. Schubert ist 53 Jahre alt, Lehrer an der Mittelschule Lilienfeld, und wie sein Vorgänger Robert Nagl in Lehenrotte wohnhaft.

Die Angelobung des neuen Vizebürgermeisters wird demnächst durch Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer durchgeführt.

Bereits am 14. August wurde im Rahmen des Sommerfestes der Gemeinde Türnitz (siehe Seite 77) das neue Gemeinderatsmitglied Christian Eckel von Bürgermeister Christian Leeb angelobt.

Alt-Vizebürgermeister Robert Nagl samt Gattin Gerti (4. und 5. von links) lud alle Gemeinderäte, Mitarbeiter von Amt und Bauhof sowie Wegbegleiter zur Feier ins Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz zum Fest. Foto: Gemeinde Türnitz

Schubert ist seit Jänner 2015 im Gemeinderat. Gemeinsam mit geschäftsführendem Gemeinderat Werner Eigelsreiter ist er für die regelmäßige Bürgerinformation der Marktgemeinde, den „Rundblick“, zuständig. Schubert betont zu seiner neuen Aufgabe: „Ich werde nicht versuchen, in Nagls Fußstapfen zu treten, sondern eigene Wege gehen.“ Trotzdem gibt es etwas, was er fortsetzen möchte. „Ein ruhiges Miteinander, das Robert Nagl vorgezeigt hat. Ich setze auf das Miteinander, auch über Parteigrenzen hinweg.“ Schubert geht es „ums tägliche Zusammenleben, andere Meinungen zu akzeptieren und auch zu tolerieren“, wie er betont. Die Zusammenarbeit läuft, findet er, sehr gut in der Gemeinde: „Wir arbeiten alle gemeinsam an einem Strang und wollen für die Gemeinde und für die Türnitzer Bevölkerung etwas bewegen und weiterbringen.“ Sein Ziel ist es, „die Menschen wieder mehr einzubinden und Interessen zu wecken.“ Denn für ihn ist klar: „Es bringt nichts, nur zu schimpfen. Gerade in der Gemeinde kann man sich einbringen und mitgestalten. Und wo man selbst mitarbeitet, identifiziert man sich damit auch.“

Foto: Gemeinde Türnitz

In Türnitz ist es seit jeher „Brauch“, dass der Vize aus Lehenrotte kommt. Was meint der neue Vizeortschef dazu? „Das ist Jahrzehnte lange Tradition. Als Vizebürgermeister der Marktgemeinde Türnitz bin ich aber für alle unsere Mitbürger da. In diesem Sinne möchte ich auch für alle unsere Katastralgemeinden – Freiland, Lehenrotte und Türnitz – arbeiten: offen, ehrlich und transparent.“