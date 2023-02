Alles neu bei der JVP im Bezirk Lilienfeld

Die JVP im Bezirk wählte vergangenen Freitag im Gasthaus Nathaniel einen neuen Vorstand: Der St. Veiter JVP-Obmann Andreas Steinacher trat in die Fußstapfen von Annalena Schleifer. Seine Stellvertretung übernimmt Anna-Sophie Buxhofer aus Lilienfeld.

„Ich fühle mich zu alt für die JVP. Als 26-Jährige hat man andere Vorstellungen vom Leben“, erklärte die scheidende Obfrau ihren Verzicht auf die Funktion, die sie seit 2016 innehatte. Besonders gerne blickt sie auf die Baumpflanz-Aktion zurück. Außerdem ist sie stolz, dass die JVP bei jeder Wahl Kandidaten stellte: „Uns war wichtig, zu zeigen, dass uns nicht nur unsere Gemeindepolitik interessiert, sondern dass wir auch bei Landesthemen vorne dabei sind.“ Schleifer bleibt der Jugendorganisation als Mitglied erhalten.

Der gesamte neue Vorstand wurde einstimmig gewählt. Der frischgebackene Obmann arbeitet als Disponent bei der Spedition Bichler in Rohrbach. Er ist seit vier Jahren bei der JVP aktiv.

„Das wichtigste Vorhaben ist, die jungen Menschen von dem politischen Drama in Bund und Land runterzuholen. Wir wollen sie wieder für Politik motivieren und mehr für junge Menschen machen“, beschreibt der 20-Jährige seine Pläne. „Wir sind diejenigen, die in der jetzigen Situation untergehen.“ Den Knickerbockerrocker will der neue Vorstand weiterführen und weitere Angebote schaffen.

