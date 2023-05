St. Veit: Steyrer bleibt Obfrau des MV Schwarzenbach

Beim Musikverein Schwarzenbach stand die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen an. Dabei wurden Obfrau Gertraud Steyrer und ihr Stellvertreter Gerald Rohrer sowie das Kapellmeister-Duo Manfred Rohrer und Stefan Damböck in ihrem Amt bestätigt. Zur Versammlung fanden sich auch als Gemeindevertreter Andreas Gamböck, Markus Siedl und Maja Sito, ebenso die Obfrau der Dorferneuerung Schwarzenbach, Sandra Gramm, ein.

Neben der positiven Bilanz der vergangenen Periode wurde auch die Gelegenheit genutzt, sich bei den Verantwortlichen und Musikanten für ihr Engagement zu bedanken. „Neben der großen Treue und Unterstützung der Dorfbevölkerung trägt die Freude für die Blasmusik, die gute Kameradschaft und das hohe Spielniveau zum Erfolg des Musikvereins bei“, bedankte sich Obfrau Steyrer. Deutlich wurde, in welch vielfältiger Weise die Blasmusik in St. Veit und im Bezirk ein wichtiger Kulturträger ist und „eine bedeutende Rolle für das Dorfleben in Schwarzenbach einnimmt“, erzählt Steyrer ebenfalls.

Trotz der Pandemie blickt der Vorstand positiv auf die vergangene Periode, die drei Jahre umfasst, zurück. Der coronabedingte Stillstand in der Blasmusik wurde im Jahr 2022 wieder mit zahlreichen Früh- oder Dämmerschoppen in der Region aufgeholt. Ebenso war die Alphorngruppe Schwarzenbach – eine Abordnung des Musikvereins - wieder in der Adventzeit unterwegs. Höhepunkte waren im vergangenen Jahr das beliebte Neujahrsspielen, wo die Musiker von Haus zu Haus gehen, um musikalische Wünsche zu verteilen und der traditionelle Sommerdämmerschoppen im Pfarrgarten, wo bei einer lauen Nacht und beim gemütlichen Zusammensein der Dorfbewohner die Blasmusik gefeiert wurde. „Die Herausforderung nach der langen Proben- und Spielpause war, das gewünschte musikalische Niveau mit viel Probenarbeit zu erreichen“, unterstreicht Steyrer.

Mit 25 Mitgliedern gehört der Musikverein Schwarzenbach zu den kleineren Kapellen im Bezirk. Aufgabe der nächsten Jahre ist, junge Menschen inner- und außerhalb des Dorfs für ein Blasmusikinstrument zu begeistern. Diese sollen dem Verein beitreten und vor allem bleiben. „Hier helfen die direkte Ansprache der Eltern, die Präsentation des Vereins bei Auftritten oder Klassenabenden der Musikschule oder beim Ferienspiel“, weiß die Obfrau.

Heuer feiert der Musikverein sein 40-jähriges Bestehen und wartet dabei mit Jubiläumsveranstaltungen wie dem Dorffest in Schwarzenbach am 1. und 2. Juli, dem Sommerdämmerschoppen am 29. Juli und dem Herbstkonzert am 18. November auf.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.