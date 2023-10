Teufel bleibt an der Spitze der Türnitzer Landjugend

Generalversammlung der Landjugend Türnitz in der Plöttigmühle. Auf der Tagesordnung: die Neuwahlen des Vorstandes.

Das Ergebnis war klar: Lukas Teufel bleibt Leiter. „Das ist jetzt die zweite Periode, wo ich das mache. Unsere Wahlen finden jährlich statt“, informiert dieser. Der 18-jährige Türnitzer hat eine neue Leiterin zur Seite: die 19-jährige Nicole Wurm aus Lilienfeld. Laura Pfeffer aus Türnitz, die bisherige Leiterin, wird aber weiterhin als Kassenprüferin tätig sein.

Man muss nicht Türnitzer sein, um Mitglied zu werden

Die Landjugend Türnitz hatte bei der letzten Zählung 56 Mitglieder, freut sich aber über einige Neuzugänge. „Man muss nicht Türnitzer sein, um beizutreten“, sagt Teufel. So sei sogar erfreulicherweise eine Ober-Grafendorferin dabei. Ihr Bezug zum Ort sei auch, so Teufel, dass sie hier die HLW besucht. Vorrangig sei bei der Landjugend, die Begeisterung zum aktiven Mitmachen. Und die Gruppe hat auch schon so einiges geplant. „Am 13. Jänner veranstalten wir unseren Ball im VELO und im Frühjahr wird es wieder einer Stadlparty bei einem Bauern geben“, verrät er.

Jetzt steht vorerst alles im Zeichen der Theatervorführung „Geisterjagd am Lindenhof“ im VELO (Die NÖN berichtete). Die Aufführungen sind am 27. Oktober um 19.30 Uhr, am 29. Oktober um 15 Uhr sowie am 3. und 4. November, jeweils um 19.30 Uhr und am 5. November um 15 Uhr.