PV-Anlagen-Fördersystem ärgert St. Veiter

„Muss die Generation 70+ jetzt PC- Spezialist werden?“ Diese Frage stellt sich Richard Nolz. Der Grund: das System zur Erlangung einer Förderung für Photovoltaik-Anlagen, denn: „Bei der Verlosung der Förderungszulassung sind neben Schnelligkeit und ein PC auch gute EDV-Kenntnisse notwendig“, weiß er.

Doch auch er möchte als „Älterer“, den Jungen eine noch halbwegs lebenswerte Umwelt hinterlassen, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ein kleiner Schritt dazu sei eben, den Strom über Sonnenenergie zu gewinnen. Doch das Online-Förderansuchen sei eben alles andere als seniorenfreundlich, da man am PC schnell sein müsse, um in einem vorgegebenen Zeitfenster, den Förderantrag stellen zu können. Wer zu langsam ist, hat seine Chance vertan und muss warten, bis er wieder bei einem Fördercall, die Chance auf ein Förderticket erhält.

Nolz hat seinen Unmut über das Fördersystem auch dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie kundgetan. In einem Antwort-Schreiben begründet man ihm: Mit der gestaffelten Vorgehensweise würde versucht, eine „größtmögliche Chancengleichheit auf Förderungen für alle Interessierten zu schaffen.“ Die enorme Nachfrage nach PV-Anlagen müsse ja auch von den Firmen und Lieferanten bedient werden, daher mache „die zeitliche Entzerrung der Fördereinreichung auf einen längeren Zeitraum durchaus Sinn.“ Im Ministerium räumt man aber ein: „Jedes Fördersystem hat Vor- und Nachteile. Das aktuelle System wurde auf Basis der Rückmeldung aus der Branche adaptiert und wird weiter evaluiert.“

Regeln für Antragstellung sind per Gesetz vorgegeben

Zuständig für die Förderanträge ist die OeMAG (Abwicklungsstelle für Ökostrom AG). Auf NÖN-Anfrage, ob es mitunter Alternativen gäbe, den Förderantrag nicht nur via Online-Zeitfenster zu stellen, sondern direkt persönlich oder via Post einzureichen, wurde dies negiert. Der Förderantrag kann ausschließlich über das elektronische Abwicklungssystem gestellt werden. „Die Rahmenbedingungen für Antragstellung und Förderabwicklung wie Fördervolumen, Termine oder Regeln für Antragstellung sind per Gesetz vorgegeben. OeMAG ist als benannte EAG-Abwicklungsstelle ein Dienstleister, der die Förderabwicklung innerhalb dieser Vorgaben abwickeln muss“, heißt es seitens der Unternehmenskommunikation der OeMAG. Man zeige Verständnis für die Kritik, aber laut Gesetzgeber ist die Antragstellung ausschließlich über das elektronische Abwicklungssystem vorgesehen. „Allein im heurigen Jahr wurden bereits beim ersten Fördercall über 170.000 Tickets gezogen – eine persönliche Antragstellung oder eine Antragstellung per Post, würde zu einem nicht bewältigbaren Mehraufwand führen. Eine Förderantragstellung kann in dieser Größenordnung nur elektronisch abgewickelt werden!“, gibt man seitens der OeMAG zu bedenken. Für das Jahr 2023 sind noch weitere Fördercalls vorgesehen.

Fakt ist: Nur wer den Antrag für PV-Förderung online und in dem zu knapp bemessenen Zeitfenster abgibt, hat Chancen auf eine Förderung. Wer das nicht schafft, geht leer aus. Das ärgert auch Bundesrat und St. Veiter Bürgermeister Christian Fischer: „Jeder, der daran teilgenommen hat, wird bestätigen, dass man keine Chance hat, durchzukommen, sofern man nicht Experte im Umgang mit einem Computer ist, und damit auch nicht zu einer Förderung seiner Anlage kommt. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen, da ich einer Familie aus Schwarzenbach, die kein schnelles Internet besitzt, im Gemeindeamt helfen wollte.“

Fischer bezeichnet das System als „entwürdigendes Schauspiel, wie hier mit unserer älteren Generation umgegangen wird!“ Einerseits soll man einen Beitrag zur Vermeidung fossiler Brennstoffe leisten, andererseits hat „man wahrscheinlich in jedem Casino mehr Chancen, zu einer Förderung zu kommen, als bei dieser „Verlosung“, so Bundesrat Fischer.

Er weiß: Über 100.000 Österreicher sind nicht zum Zug gekommen, obwohl sie konkret etwas für den Klimaschutz machen wollen. Bundesrat Christian Fischer fordert daher ein Ende dieses „Lotteriesystems“: „All die Anfragen müssen bedient und direkt umgesetzt werden. Die Menschen dürfen nicht zu Bittstellern degradiert werden. Wer auf Erneuerbare umsattelt, braucht Planungssicherheit.“ Dabei fragt er sich: „Warum ist es nicht möglich, die Förderungen so zu vergeben, wie dies vor einigen Jahren bei der Anschaffung von Solaranlagen möglich war?“ In Kurzform: Anlage bauen, Ansuchen abgeben, Prüfung durch die Förderstellen, bei korrekter Herstellung der Anlage erfolgt die Auszahlung des Beitrages.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.