Brandinferno mit Toter in Traisen: Ein Jahr Bewährung für 39-Jährigen

Am 30. Oktober 2021 wurde die Feuerwehr Traisen in den frühen Morgenstunden gegen zwei Uhr alarmiert. Ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus am Taurerweg geriet völlig außer Kontrolle. Als die Florianis eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand und Flammen loderten aus zerborstenen Fenstern. Augenzeugen berichteten von einem wahren Inferno, das einer 88-jährigen Dame das Leben kostete. Sie starb an einer Rauchgasvergiftung.

Ein 39-jähriger hatte Kerzen am Wohnzimmertisch stehengelassen und war im Drogenrausch eingeschlafen. Für diese Fahrlässigkeit muss sich der unbescholtene Notstandshilfebezieher nun im Landesgericht St. Pölten verantworten und vor die Richterin im alten Schwurgerichtssaal treten.

Der Angeklagte bekennt sich von Beginn an schuldig. „Das Ganze tut mir so unglaublich leid. Ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Als ich aufgewacht bin, standen der Tisch und das Sofa schon in Brand und haben sich nicht mehr löschen lassen“, sagt der 39-jährige Drogenabhängige, der angibt, am Vortag Substitol (vom Arzt verordnete Ersatzdrogen) sowie 14 berauschende Tabletten eingenommen zu haben. Ein Sachverständiger bestätigt anhand von Blutwerten die Berauschung und damit die Unzurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt, räumt aber ein, dass der Angeklagte das Substitol auch gespritzt haben könnte, um die Wirkung noch zu verstärken. Der Angeklagte gibt an, davor Kerzen ohne Ständer auf einen Wohnzimmertisch samt Spitzendecke gestellt zu haben. Laut Brand-Sachverständigen brannten diese hinunter, entzündeten das Tischtuch und breiteten sich rasch aus.

„Es war eine richtige Messi-Wohnung. Da lag so viel herum, da kann bald etwas Feuer gefangen haben. Ich streite das gar nicht ab“, räumt der 39-Jährige ein, der sein Leben nun ändern will.

"Noch nicht erlebt": Florianis kämpften bis zum Morgengrauen gegen Inferno

Die Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen, die aufgrund einer defekten Rauchabzugsklappe für enorme Hitze und Rauchentwicklung sorgten. Bewohner wurden mittels Steigern von Balkonen gerettet, manche sprangen sogar aus dem Fenster.

„Sowas hatte ich noch nicht erlebt. Sogar im Stiegenhaus brannte alles und machte eine Rettung unmöglich. Im Inneren hatte es durch die gestaute Hitze fast 500 Grad, die die Türen durchbrennen ließen und den Putz entzündeten“, schildert ein Traisner Feuerwehrmann, der sich als Atemschutzgeräteträger mehrmals in das Inferno stürzte, um den Bewohnern zu helfen und den Brandherd zu finden.

Für eine 88-jährige Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät. Sie versuchte scheinbar noch mit ihrem Handy Hilfe zu holen und ein Fenster aufzumachen, wurde allerdings ohnmächtig und starb schließlich an einer Rauchgasvergiftung. Laut dem Sachverständigen hätte eine solche Konzentration auch ein junger Ausdauersportler nicht überlebt. Vor der Urteilsverkündung dreht sich der Angeklagte um, blickt in die traurigen Gesichter der Menschen, die bei der Brand-Tragödie ihr gesamtes Hab und Gut sowie ihr Heim verloren haben, und entschuldigt sich: „Ich weiß, ich kann es nicht mehr gutmachen. Es tut mir unendlich leid, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen.“

Danach verliest die Richterin das Urteil: 12 Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe in der Höhe von 640€, da der Angeklagte nicht zurechnungsfähig war und der schlechte Brandschutz im Gebäude aus den 1970er Jahren das Feuer noch verstärkt hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

