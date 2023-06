Mittelschule St. Aegyd holt zweiten Platz beim Asphaltschießen

Das Stocksportteam aus St. Aegyd, in Begleitung von ihrem Trainer Markus Wallner und ihrer Lehrerin Kratochwil, nahm heuer zum ersten Mal an den österreichischen Schulmeisterschaften des Eisstockschießens in Salzburg teil. Dabei erreichte das junge Team den starken zweiten Platz. Das Finalspiel um Gold und Silber verlor das Team der MS St. Aegyd, zwar mit sechs zu vier gegen die MMS Rattenberg aus Tirol, dennoch lässt sich das Ergebnis der Silbermedaillengewinner sehen lassen. „Gratulation an Patrick Walter, Luca Mandl, Jonas Gruber, Emma Gugrell, Dominik Groiss und Fabian Pomberger“, zeigt sich auch Schulleiterin Julia Kurz begeistert.