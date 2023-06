Projektwoche der Mittelschule St. Aegyd

In der Schule geht es nicht nur ums Lernen, sondern auch um die Klassengemeinschaft, um Kultur und der Erweiterung des eigenen Horizonts. Aus diesem Grund führte ein fünftägiger Klassenausflug die achte Schulstufe St. Aegyd am Neuwalde in die Stadt Salzburg.

Neben der Erkundung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Stadt Salzburg selbst, nämlich dem Schloss Mirabell, der Festung Hohensalzburg, dem Salzburger Dom und der Getreidegasse fanden an zwei Tagen sowohl ein Ausflug in die Eisriesenwelt und auf die Burg Hohenwerfen statt. Auch das Abendprogramm war abwechslungsreich gestaltet. Es gab unter anderem einen Bowlingabend oder auch einen Abend, wo die Schüler knifflige Aufgaben in einem „Escape Room“ lösen mussten.