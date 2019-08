Spaß, Sport und Gesundheit optimal miteinander verbinden: Das bietet laut Jugend-Gemeinderätin Marina Sörös die NÖ Challenge von Sport.Land Niederösterreich in Kooperation mit den NÖ Gemeindevertreterverbänden.

Von 1. Juli bis 30. September zählt jede Minute freie Bewegung in der Natur, egal ob man gerne wandert, läuft oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Kaumberg macht bei diesem Bewerb mit und die heimischen Teilnehmer waren schon besonders fleißig, sodass die Marktgemeinde in den vergangenen Wochen bei den Ortschaften bis 2.500 Einwohner in Führung lag. Das wiederum war der Grund für eine Gruppe Radfahrer aus der drittplatzierten Gemeinde Öd-Öhling im Bezirk Amstetten nach Kaumberg zu düsen, um ihrerseits viele Punkte auf das Konto zu laden.

Bei der NÖ Challenge werden für sportliche Aktivitäten via Handy-App die aufgebrachten Minuten dokumentiert. Im vergangenen Jahr konnten bundeslandweit bereits rund neun Millionen Bewegungsminuten gesammelt werden. Diese Zahl soll heuer noch übertrumpft werden. In diesem Zusammenhang wird am Samstag, 21. September, in Kaumberg auch der 2. Arathon abgehalten.