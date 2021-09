Nachdem für Lilienfeld schon am Sonntag die höchste Sieben-Tage-Inzidenz (Fallzahlen pro 100.000 Einwohner) in Niederösterreich ausgewiesen wurde ( NÖN.at berichtete ), hat sich die Zahl der Corona-Infizierten weiter erhöht. Laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag 278,7; der Landessschnitt lag vergleichsweise bei 138,3.

In absoluten Zahlen bedeutete das im selben Zeitraum nach AGES-Angaben bezirksweit 71 positive Corona-Fälle. 304 Absonderungen (einschließlich der Erkrankten) und zusätzlich 122 Verkehrsbeschränkungen wurden am Montag verbucht.

Relativ ruhig bleibt die Lage vorerst im Landesklinikum Lilienfeld. Zu Wochenbeginn bestätigte Spitalssprecher Bernhard Schindlecker vier Corona-Patienten in stationärer Behandlung, niemand davon musste intensivmedizinisch betreut werden. Auffallend: Drei Erkrankte waren geimpft, eine Person nicht. Der Altersschnitt der Corona-Patienten im Landesklinikum Lilienfeld betrug laut Schindlecker 67 Jahre.