Schwerer Unfall auf A2 - zwei Personen aus Bezirk Lilienfeld verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag auf der A2 im Wechselabschnitt gekommen. Zwischen Schäffern und Pinggau – an der niederösterreich-steirischen Grenze – war laut Bericht der Plattform „Einsatzdoku.at“ ein Pkw aus dem Bezirk Lilienfeld von der Straße abgekommen. „Der Wagen überschlug sich in Folge mehrmals und kam am Gelände des Parkplatzes Tanzegg am Dach zu liegen. Beide Insassen erlitten zum Teil schwere Verletzungen“, hieß es in der „Einsatzdoku“-Aussendung.

Während eine Frau mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde, wurde der zweite Patient mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Nach der polizeilichen Freigabe wurde die Unfallstelle von der ASFINAG und der FF Pinggau gesäubert sowie der Pkw auf die Räder gestellt.

Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

