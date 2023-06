2B-Klasse der Mittelschule Hainfeld im Finale

Die zweiten Klassen der Mittelschule Hainfeld nahmen kürzlich mit ihren Biologielehrerinnen Anna Lena Pfleger und Manuela Bollwein an der Bezirksausscheidung der 34. NÖ Waldjugendspiele in Lilienfeld teil.

An sieben Stationen mussten die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen rund um das Thema Wald zusammen mit Geschicklichkeit und Sportlichkeit unter Beweis stellen. Auch eine Klimaschutzfrage galt es, bei jeder Station zu beantworten. Die 2B-Klasse konnte diesen Wettbewerb heuer für sich entscheiden und darf nun beim Landesfinale antreten. Bei diesem werden alle Bezirkssiegerklassen um die Titel Landessieger in Gold, Silber und Bronze kämpfen. Das Landesfinale findet heuer am 15. Juni am Gelände der Freilichtbühne Gföhlerwald statt.