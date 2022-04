Top-Platzierung für Niedrigenergie-Projekt in Lilienfeld

Werbung

Erfolg für die Gemeinschaft „Pesendorfer & Machalek Architekten“ und den Errichter, die Niederösterreichische Friedenswerk Ges.m.b.H.: Sie erhielten für die beiden von 2019 bis 2021 erbauten Niedrigenergie-Wohnhäuser „Grün wohnen in Lilienfeld“ in der Lilienfelder Liese Prokop Straße im Rahmen der Vergabe des NÖ Wohnbaupreises den ersten Preis im Geschoßwohnbau.

Der Annaberger Johannes Pesendorfer führte das Projekt in der Bezirkshauptstadt mit seinem Partner in offener Bebauungsweise mit 30 Wohnungen und 49 Kfz-Garagenstellplätzen aus. „Der Wohnbaupreis ist eine sehr schöne Auszeichnung für unsere nachhaltige Architekturauffassung“, freut sich Pesendorfer. Der Lilienfelder Bürgermeister Wolfgang Labenbacher pflichtet bei: „Das ist Wohnbau in höchster Qualität und optimaler Lage in Lilienfeld und eine enorme Bereicherung für unsere Stadt. Es sind fast alle Wohnungen schon verkauft. Das zeigt, dass es richtig war, mit den Eigentumswohnungen zu beginnen.“ Sein Dank gelte besonders auch dem Stift Lilienfeld für die Bereitstellung des Grundstückes.

Alfred Graf, Landesrat Martin Eichtinger, Christoph Scharinger (NÖ Friedenswerk), Architekt Johannes Pesendorfer und Wilhelm Gelb (v. l.) waren bei der Verleihung des Wohnbaupreises vor Ort. Foto: Werner Jäger

Eingeheimste Preise sind für die Architektengemeinschaft „Pesendorfer & Machalek Architekten“ keine Seltenheit. Im Bezirk wurde etwa das Naturparkzentrum Ötscher-Basis in Wienerbruck geplant, als Belohnung gab es dafür den NÖ Holzbaupreis 2016. Und: „Etliche Auszeichnungen haben wir zum Beispiel für unser Projekt Living Garden in der Seestadt Aspern in Wien gewonnen“, nennt Johannes Pesendorfer ein weiteres Beispiel. Stolz ist er zudem auf die Anna Alm, ein Eigenvorhaben in seiner Heimat Annaberg.

An aktuellen Herausforderungen mangelt es ebenso nicht. „Momentan errichten wir gerade zwei spannende Projekte in Bruckneudorf, eine neue Volksschule in einer denkmalgeschützten ehemaligen Fabrik sowie einen Wohnbau in einem ehemaligen Getreidesilo“, informiert der Annaberger Erfolgsarchitekt.

