NÖAAB Böhmwalder einstimmig zur Lilienfelder Bezirksobfrau gewählt

Bundesrätin Sandra Böhmwalder (8. v. r.) wurde einstimmig zur neuen NÖABB-Bezirksobfrau bestimmt. Foto: vpnoe

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

M it viel Engagement und Ideen will sich der NÖAAB für die Anliegen von den Arbeitnehmern einsetzen. Bundesrätin Böhmwalder aus Hainfeld steht an der Spitze.