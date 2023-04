Der Annaberger Fotograf

So schnell sind fast 26 Jahre vorbei. Und so lange fotografiert Reinhard Heidlmair schon unermüdlich für die NÖN Lilienfeld.

Wenn es um Veranstaltungen in der Gemeinde Annaberg geht, dann zieht er los und hält das Geschehen in vielen liebevoll inszenierten Bildern fest. Auch rückt er dabei immer wieder auf die Piste aus, wenn es im Skigebiet mitunter einen Einsatz gibt. Ebenso in Türnitz nahm er schon so einige Fototermine wahr und das, obwohl er ja unermüdlich Brot und Pizzas - als Annaberger Waldbauer bekannt - bäckt. Und wenn er nicht für die NÖN im Einsatz ist, findet man ihn oft im Wald, wo er mit Leidenschaft das Wild hegt.

