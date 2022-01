So funktioniert 2G im Handel im Bezirk Lilienfeld

Die NÖN hat sich im Bezirk umgehört, was der Handel zur 2G-Verordnung im Handel sagt und wie die Kunden darauf reagieren.

Franz Schweiger vom Geschäft Sport Schweiger in Hainfeld berichtet, dass es kein Problem mit der neuen Regelung gibt und die Kunden ihren Nachweis freundlich herzeigen. „Die Leute, die in das Geschäft kommen, sind alle sehr einsichtig“, berichtet Schweiger. Leider verzeichne das Sportgeschäft aber einen niedrigeren Umsatz.

Auch im Möbelhaus Pommer in St. Veit funktioniert die 2G-Regelung gut. Mit den Verkaufszahlen ist man aber auch dort nicht ganz zufrieden. Johanna Pommer erzählt, dass der Umsatz für den Winterschlussverkauf vergleichsweise wenig ist.

.... ebenso wie Gertrude Köstinger in Lilienfeld. Foto: Schirlbauer

In Lilienfeld im Schuhhaus Köstinger klappt die 2G-Kontrolle sehr gut. Gertrude Köstinger erzählt im NÖN-Interview, dass die Kunden bereits beim Betreten des Geschäfts den Nachweis herzeigen, ohne Aufforderung. „Unsere Kunden sind sehr brav, was die 2G-Regel betrifft. Wir sind froh, überhaupt geöffnet haben zu dürfen, da alles besser ist, als Lockdown“, weiß Gertrude Köstinger. Da das Team des Schuhgeschäftes aber auch an Ungeimpfte ihre Ware verkaufen möchte, bietet der Betrieb Click & Collect an. Hierbei können sich die Kunden im Internet die verfügbare Ware ansehen und dann telefonisch im Schuhhaus Köstinger bestellen. Dieses Angebot wird in Lilienfeld gut angenommen.

Maria-Luise Nutz: „Geschäft ist dauerhaft geschädigt“

Maria-Luise Nutz, Inhaberin von Luise’s Geschenkewelt in Türnitz, schildert im Gespräch, dass die Kunden Verständnis haben und die 2G-Kontrolle gut funktioniert. Trotzdem ist sie enttäuscht. Seit Pandemiebeginn habe sie viele Kunden im Bereich des Lotto-Spiels und der Zeitungen an Mitbewerber verloren.

„Das Geschäft ist dauerhaft geschädigt“, erklärt Nutz ernüchtert. Da in Türnitz die Geschenkewelt und der Gärtner die einzigen Geschäfte seien, die einen 2G-Nachweis verlangen müssen, merkt Nutz das Ausweichen der Kunden auf andere Geschäfte im Ort.

Catherine Fischer gehört das Geschäft Lieblingsstücke in Hainfeld . Sie berichtet, dass die Kunden meist sogar ohne Aufforderung den 2G-Nachweis bereithalten. Für Ungeimpfte bietet sie Click & Collect an, was auch gut angenommen wird. Fischer vermerkt trotzdem weniger Kundschaft als sonst.

