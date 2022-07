Biker prallte bei Annaberg gegen Steinmauer

Werbung

Es hätte eine gemütliche Motorrad-Tour werden sollen, doch sie endete im Spital: Ein Wiener fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Bike auf der LB 101 von Gschaid in Richtung Sägemühle. In einer Linkskurve im Bereich Annarotte kam der 41-Jährige aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer.

Der Motorradfahrer erlitt dabei Verletzungen, der Rettungshubschrauber "Christophorus 15" brachte ihn in das Universitätsklinikum St. Pölten.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.