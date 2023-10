Kleinzell muss Gemeindeamt sanieren

Die vergangene Gemeinderatssitzung in Kleinzell hatte vor allem einen großen Schwerpunkt: Die Giebelmauer auf der Nordseite des Gemeindeamtes. Hier entstanden in den letzten Wochen deutliche Risse, welche dringend saniert werden müssen. „Wir haben den Bereich sofort gesperrt, damit nichts passieren kann und haben Maler Meier geholt, der bereits ein Gerüst aufgebaut hat und den Putz abgetragen hat“, erklärt Bürgermeister Reinhard Hagen. Dabei wurde bestätigt, dass es sich bei der Mauer um einen Ytong-Bau handelt und die Bausteine bereits stark beschädigt sind. „An einer Stelle gab es bereits eine Ausbuchtung von rund zwölf Zentimetern“, berichtet Hagen. Bei den folgenden Begehungen der Baustelle wurde dann festgestellt, dass zwar zum Glück keine Einsturzgefahr besteht, aber die Stelle dringend sanierungsbedürftig ist.

Beschädigte Mauer wird mit Holzriegel-Bauweise verschlossen

Die Gemeinde will die beschädigte Mauer nun abbauen lassen und mit einer Holzriegel-Bauweise erneut verschließen. Dabei sollen auch die anderen drei Seiten des Gemeindeamtes geprüft werden, ob diese ebenfalls saniert werden müssen. „Die Sofortmaßnahmen kommen uns derzeit auf 40 bis 50 Tausend Euro“, erklärt Bürgermeister Hagen. Im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung wurde dieses Budget auch einstimmig beschlossen.

Neben dem Dringlichkeitsantrag bezüglich der Sanierung wurden bei der Sitzung auch weitere wichtige Punkte für Kleinzell beschlossen, so auch der Beitritt von Kleinzell zur „Kleinregion Traisen-Gölsental“, wo Kleinzell ab 2024 als zwölfte Gemeinde beitritt. In Zuge dessen wurde auch der Beitritt zur Leader-Region bestimmt. „In den letzten Jahren hast sich bei der Leader-Region einiges zum Positiven gewendet und damit werden auch wir als Gemeinde in den nächsten Jahren profitieren“, berichtet der Bürgermeister. Auch einige Abgaben haben im Rahmen der Sitzung eine Indexanpassung bekommen. „Dabei geht es hauptsächlich um Abgaben für Spezialgebiete wie zum Beispiel zum Beispiel die Anschließungsabgaben bei Neubauten, wenn man einen neuen Wasseranschluss bekommt“, so Hagen.