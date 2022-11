Wettermann Winkler: Jetzt misst die ZAMG mit

Was als Hobby anfing, geht in den letzten Monaten immer mehr in eine professionelle Richtung. Mario Winkler, der Wettermann aus Kernhof, betreut seit Kurzem eine offizielle Messstation der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Kernhof.

Leidenschaft Meteorologie Mario Winkler, der Wettermann aus Kernhof

„Mich haben die Naturwissenschaft und Wetterphänomene schon als Kind interessiert. Mein Opa hat mir damals auch immer viel erklärt und so mein Interesse weiter gestärkt“, erzählt Winkler über die Anfänge seiner Forschung. Seit 2013 betreibt er eine private Wetterstation in Kernhof und zog damit die Aufmerksamkeit auf sich.

In diesem Jahr kam schließlich die ZAMG auf Winkler zu. Ziel: eine gemeinsame Messstation zu errichten. „Wir waren dann lange auf der Suche nach dem perfekten Platz. Schließlich hatten wir die Möglichkeit auf dem Grundstück von Karl Gstöttner die neue Station zu errichten“, erklärt Winkler. Er dankt Gstöttner für die Option, aber auch der Gemeinde St. Aegyd. „Diese hat enorm bei den Grabungsarbeiten geholfen“, berichtet Winkler.

Sturmböen bis zu 129,6 Stundenkilometer

Die Messstation in Kernhof ist vor allem wegen der enormen Windböen für die ZAMG interessant. „Kernhof gehört zu den anfälligsten Orten in ganz Österreich. Das Besondere dabei ist, wie begrenzt der Föhnsturm durch die Ortschaft zieht“, meint Winkler. So hat er festgestellt, dass vor allem das Gebiet rund um den „Weißen Zoo“ sehr stark betroffen ist. „Wenn man einmal um die Ecke geht, kann es hier plötzlich fünf Grad wärmer sein als im Rest der Ortschaft“, weiß der Wetterforscher.

Die bisher höchste Windgeschwindigkeit, die er im Ort gemessen hat, lag bei unglaublichen 129,6 Stundenkilometern am 3. Oktober 2020. „Erst letzte Woche hatten wir wieder eine Böe mit über 80 Kilometern pro Stunde“, informiert er. Bei solchen Geschwindigkeiten kommt es durchaus zu Sturmschäden. „Das Problem ist nur, dass der Föhnwind so begrenzt ist, dass man diesen auf den offiziellen Wetterstationen im Bezirk oft gar nicht wahrgenommen hat“, weiß er.

Deswegen gab es schon Fälle, bei denen Versicherungen nicht für die Schäden aufkommen wollten, weil ja kein Wind gegangen sei. „Da ich immer alles genau aufzeichne, konnten die Geschädigten aber nachweisen, dass es sehr wohl einen Sturm gegeben hat. Sie bekamen dann letztlich ihr Geld“, freut sich Mario Winkler.

Neben der Messstation in Kernhof wurde eine weitere erneuert. „Da ein Blitzschlag Teile der alten Wetterstation beschädigt hatte, haben wir bei Familie Eder eine neue montiert“, lässt er wissen. Diese Daten seien für Wintersportler interessant. Sie erleichtern den Entscheid, ob es ein guter Tag zum Langlaufen ist oder nicht.

