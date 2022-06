Einbrecher in der Traisner Siedlung: Polizei bittet um Wachsamkeit

Es hat sich schnell im Ort herumgesprochen: Mehrmals schlugen Einbrecher in den vergangenen Tagen in Traisen zu. Tatorte waren die Traisner Siedlung und der Gemeinde-Bauhof beim Radweg. Ob der Bauhof-Coup auf das Konto jener Kriminellen geht, die in der Siedlung aktiv waren, steht noch nicht fest.

Der Vorfall am Bauhof ereignete sich laut Bauamtsleiter Gerhard Fügl am Dienstag der Vorwoche zwischen 8 und 12 Uhr. Eine Spaziergängerin wurde Augenzeugin des Geschehens. Ihr kamen die fremden Männer verdächtig vor. Als diese merkten, dass sie beobachtet wurden, ergriffen sie sofort in einem Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen die Flucht. Die Frau meldete den Vorfall der Polizei.

„Ich bin über den Vorfall wirklich sehr verärgert.“ nicole Beneder, Betreiberin von „Nicky Back“

„Die Diebe haben den Zaun aufgezwickt und dann vom Bauhof-Lagerplatz Buntmetall und einen alten Bildschirm gestohlen“, schildert Fügl. Der Sachschaden hält sich für die Gemeinde in Grenzen.

Auf Bargeld und Wertgegenstände hatten es jene Kriminellen abgesehen, die am Wochenende zuvor in der Nacht zum Sonntag in der Siedlung ihr Unwesen trieben. Eine Geschädigte ist Nicole Beneder, die die Café-Bäckerei „Nicky Back“ in der Ebner Straße betreibt. „Sie haben das Fenster an der Seitenwand des Geschäfts aufgebrochen“, schildert sie.

Gestohlen wurde aber nichts, denn so weit kam es gar nicht. Auch hier hörten aufmerksame Anrainer gegen 4 Uhr einen „Schepperer“, wie sie schildern, und hielten Nachschau. „Plötzlich sah ich, wie zwei schlanke junge Männer in Richtung Winklerwald davon liefen“, schildert ein Augenzeuge.

Die Verdächtigen waren mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet. Mehr konnte er nicht mehr erkennen. Er verständigte nach dem Wochenende Nicole Beneder. „Ich bin über den Vorfall wirklich sehr verärgert“, schildert diese. Immerhin ist das in den vergangenen Jahren bereits der zweite Einbruch in ihr Geschäft.

Erfolgreich waren die Einbrecher indes beim daneben gelegenen Vereins-Tanzlokal des Traisner Pensionistenverbandes. „Sie haben das Fenster an der Rückseite aufgebrochen und eine Kamera und Wechselgeld entwendet“, schildert Pensionistenverbandsobmann Erich Deingruber. Beides war in einem Kasten verstaut.

Die 130 Euro Bargeld seien verkraftbar, weit ärgerlicher sei der Verlust der Kamera, die einen Zeitwert von rund 3.000 Euro hatte. Auch hier sah ein Anrainer die Verdächtigen. Laut Erich Deingruber soll es einen weiteren Vorfall eines Einbruchsversuchs in der Trafik in der Traisner Siedlung gegeben haben. Die polizeilichen Erhebungen zu den angezeigten Fällen laufen.

Die Exekutive bittet um erhöhte Wachsamkeit. Wichtig sei es, verdächtige Wahrnehmungen sofort der Polizei zu melden, denn dann besteht die Chance, dass die Täter auf frischer Tat oder kurz danach erwischt werden. Die Polizei im Bezirk ist immer rund um die Uhr besetzt, auch am Wochenende und Feiertagen.

