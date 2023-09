Lilienfelder Gym-Schüler und ihre Ideen zur Mobilität

Warum wurde die Bahnhaltestelle in Rotheau geschlossen? Wäre es möglich, analoge Fahrpläne bei Bushaltestellen übersichtlicher und besser lesbar zu machen, damit sich Personen aller Altersklassen zurechtfinden? Wieso gibt es keine Infoscreens in Zügen und wieso ist es nicht mehr möglich, Tickets bei den Schaffnern in den Zügen zu kaufen?

Mit diesen und anderen spannenden Fragen rund um den öffentlichen Verkehr beschäftigte sich die 6A des Lilienfelder Gymnasiums für das Magazin „Unsere Heimat“. Dabei ging es um die Schwierigkeiten, die viele Menschen davon abhalten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Unterstützt wurde die Klasse von Sandra Gruberbauer von der PR-Agentur „textART“ und Kleinregionsmanager Roland Beck, die dieses Projekt in die Wege geleitet haben.

Letzte Woche besuchte die Klasse die Landesregierung, um sich im Rahmen der Mobilitätswoche mit dem Leiter der Abteilung für Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten, Werner Pracherstorfer, auszutauschen und ihre Anliegen und Verbesserungsvorschläge für den öffentlichen Verkehr in der Region vorzubringen. Dazu zählen übersichtliche und gut lesbare Infoscreens an den Bahnhöfen, eine größere und einfachere Gestaltung der Fahrpläne an Bushaltestellen und die Möglichkeit, bei einem Schaffner wieder Tickets im Zug zu erwerben. „Diese Veränderungen würden sehr wahrscheinlich mehr Menschen dazu bewegen, mit den Öffis zu fahren, was vor allem im Sinne der Umwelt ein großer Erfolg wäre“, lautet ihr Resümee.

Gerade für unsere Kleinregion ist der öffentliche Verkehr und die sinnvolle Eintaktung ein sehr wichtiges Thema.“ Roland Beck, Kleinregionsmanager des Traisen-Gölsentals

„Als Obmann der Kleinregion Traisen-Gölsental freut es mich, dass auch aus der Jugend heraus aufgezeigt wird, dass viel Entwicklungspotenzial in der Mobilität unserer Region steckt“, vergibt Manuel Aichberger ein großes Plus in Richtung Schüler. „Ein Danke an dieser Stelle auch Direktor Josef Heindl vom Gym, der die Schüler und Peter Kurzmann als betreuenden Lehrer für die Präsentation in der Landesregierung freistellte. Gerade für unsere Kleinregion ist der öffentliche Verkehr und die sinnvolle Eintaktung ein sehr wichtiges Thema“, sieht auch Roland Beck, Kleinregionsmanager des Traisen-Gölsentals, das Mitwirken aller Beteiligten sehr positiv.

Landeschefin Johanna Mikl-Leitner hörte den Schülern der 6A des Lilienfelder Gyms zu, im Bild mit ihrem Guide (3. v. r.), Peter Kurzmann (2. v. l.) als betreuender Professor, Sandra Gruberbauer (2. v. r.) und dem Obmann der Kleinregion, Lilienfelds Stadtchef Manuel Aichberger. Foto: Gruberbauer

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war vom Engagement beeindruckt und ließ es sich nicht nehmen, die Gruppe auf die kulinarischen Schmankerl der Landhausküche einzuladen. Mit Lob von allen Seiten für das große Engagement, mehr noch aber für die ehrlichen, konstruktiven Inputs der Schüler in den einzelnen Themenbereichen trat die 6A mit viel neuem Wissen, Anregungen zu weiteren Workshops und einem sehr positiven Eindruck der Arbeit in der Verkehrsplanung NÖs den Heimweg an.

„Mich persönlich hat neben der Sachlichkeit vor allem die Gesprächskultur der Schüler in den einzelnen Diskussionen beeindruckt. Da könnten sich viele Erwachsene für fachlich geführte Diskussionen manche Tipps holen“, resümierte Sandra Gruberbauer zum gelungenen Projekt.