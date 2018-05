Wanderer stürzte über Böschung: Bergrettung im Einsatz.

Am Dienstagnachmittag wurde die Bergrettung Mitterbach von 144 Notruf NÖ zu einem Einsatz in die Ötschergräben gerufen. Ein Wanderer war ausgerutscht und zwei Meter über eine Böschung in den Bach gestürzt. Seine Begleiter setzen einen Notruf ab und leisteten Erste Hilfe.

Die weitere Versorgung übernahmen Sanitäter der Bergrettung Mitterbach. Der Verunfallte zog sich Verletzungen am Kopf, an der linken Schulter und am rechten Knie zu. Der Abtransport erfolgte auf die rascheste und schonendste Art für den Patienten mit dem Hubschrauber C15 ins Mostviertelklinikum Amstetten.