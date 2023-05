Uneinigkeit über neues St. Veiter Polizeiposten-Quartier

Der St. Veiter Gemeinderat hat einstimmig den Grundsatzbeschluss gefasst, der Polizei St. Veit das von der Gemeinde erworbene alte Bahnhofsgebäude als neues Quartier - sofern alle Genehmigungen des Innenministeriums und der Landespolizeidirektion vorliegen - zur Verfügung zu stellen (NÖN/18).

Doch jetzt kommt Kritik von ÖVP-Gemeinderat Hermann Steinacher. Der Grund: Vor ein paar Jahren hat die ÖVP St. Veit den Antrag gestellt, die Polizei in ein neu gestaltetes Objekt zu übersiedeln, um eine halbwegs neue Standortgarantie zu haben. „Dies wurde seitens der Gemeindeführung St. Veit auf das Schlimmste verweigert, da es keinen Anlass dazu gibt. Und jetzt nach zwei Jahren plötzlich doch? Eigentlich wäre mein Plan gewesen, den jetzigen neuen, Kindergarten in der alten Polizei zu integrieren! Was, aus meiner Sicht mit falschen Behauptungen der Bevölkerung ausgeredet wurde“, grollt Steinacher.

Das alte Bahnhofsgebäude wäre der ideale Standort für ein Gesundheitszentrum, findet er, denn: „Ärzte, Physiotherapeuten und viele mehr könnten dort ihre Zukunft finden.“ Die Situation im Sozialzentrum ist für ihn „aus Parkplatzgründen und Platzmangel für die Zukunft nicht geeignet.“

Polizei in privates Firmengebäude: Davon hält Ortschef Fischer nichts

Anders sieht die Sache SPÖ-Bürgermeister Christian Fischer. „Vorschlag der ÖVP wäre gewesen, die Exekutive in ein ortsansässiges Firmengebäude zu verlagern. Das hätte zur Folge gehabt, dass die Gemeinde ins Gebäude investieren hätte müssen und die Firma hätte die Miete von der Polizei kassiert“, gibt er zu bedenken.

Und er erinnert nochmals an die jüngste Gemeinderatssitzung. „Die ÖVP hat diesen Grundsatzbeschluss einstimmig mitgetragen. Jetzt sich über die Medien zu äußern, ist nicht das Bild einer Kommunalpolitik, was ich habe. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass es unter der Ära Gamböck/Steinacher jemals anders gewesen ist“, richtet Fischer dem ÖVP-Gemeinderatskollegen aus.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.