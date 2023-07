Aktuelle und neue Angebote im Stift Lilienfeld

Das Stift Lilienfeld. Zentrum der Bildung und Kultur, Ort der Einkehr und Stille seit 1202. Um den hohen Stellenwert des Klosters auch in Hinkunft Menschen zu verinnerlichen, auf dessen Bedeutung für die mitteleuropäische Geschichte hinzuweisen, geht das Stift mit der Leaderregion Mostviertel-Mitte neue Wege: Ein Tourismusprojekt soll auf Schiene gebracht werden.

Vor einigen Tagen gab es im Stift Lilienfeld ein erstes Treffen zwischen Vertretern des Beratungsunternehmens Conus und des Stiftes Lilienfeld. Das Stift war durch Abt Pius Maurer und durch den stiftlichen Zentralkanzleidirektor und Tourismus-Verantwortlichen Michael Renz vertreten. Mit diesem Treffen startete ein Tourismusprojekt, das die Leaderregion Mostviertel Mitte fördert. „Das Beratungsunternehmen Conus und das Stift Lilienfeld nehmen sich vor, im Laufe der nächsten Monate ganz professionell die touristische Bedeutung des Stiftes Lilienfeld klar herauszuarbeiten. Es geht hier um die Erarbeitung der touristischen Positionierung des Stiftes“, erklärt dazu Michael Renz. Als nächster Schritt soll dann die touristische Bedeutung des Stiftes Lilienfeld in der Öffentlichkeitsarbeit gezielt vermittelt werden. Dazu sollen weitere touristische Angebote geschaffen werden. Außerdem wird überlegt, wie diese Angebote möglichst weitreichend bekannt gemacht werden.

Das Stift Lilienfeld soll touristisch besser genutzt werden. Foto: Wohlmann

Dieses Projekt der touristischen Positionierung des Stiftes Lilienfeld wurde im April 2023 vom Auswahlgremium der Leaderregion Mostviertel Mitte ausgewählt und soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. „Es soll mit dazu beitragen, möglichst viele Menschen auf Lilienfeld neugierig zu machen. Unser Stift ist ein wunderschönes geistliches und kulturelles Kleinod. Zumindest alle Österreicher und die Menschen unserer Nachbarländer sollten es einmal gesehen haben“, unterstreicht dazu Abt Pius Maurer die Bedeutung des Projekts und lässt wissen: „Wir öffnen unser Stift sehr gerne für Gäste, Pilger, Besucher und Touristen.“

Ab 16 Jahren können junge Männer das Klosterleben kennenlernen

Doch das Stift soll auch weiterhin Menschen, die sich intensiver mit dem Glauben auseinander setzen wollen, einen Ort der Stille und Einkehr bieten und auch ihr Interesse an einer geistlichen Laufbahn wecken. So finden von 18. bis 23./24. Juli wieder die Klostertage für junge Männer ab 16 Jahren statt. „Wie in den letzten drei Jahren laden wir auch in diesem Sommer wieder junge Männer ein, unser Kloster kennenzulernen“, sagt P. Hermann Joseph Schöppe. Das Mitleben, Mitbeten im Kloster, die tägliche Feier der Hl. Messe, Ausflüge wie zur Pfarre Annaberg, in den Wallfahrtsort Mariazell oder auf den Muckenkogel stehen dabei am Programm.

Nähere Infos und Anmeldung zu den Klostertagen für junge Männer bei P. Hermann Joseph Schöppe OCist unter 0680/2032395.