Lang ist es her, dass die Tische in den Gaststuben gedeckt waren, noch länger, dass die Wirte ohne Regeln und Sicherheitsmaßnahmen Schnitzel, Bier und Apfelstrudel servieren durften. Registrierungs- und FFP2-Maskenpflicht, die geimpft-getestet-genesen-Regel, eine beschränkte Personenanzahl am Tisch und Sperrstunde um 22 Uhr begleiten die Gastronomie-Öffnung nach sieben Monaten Lockdown.

Sieben Wochen hatte Martin Aschauer sein Pub Highlander -Roadhouse am neuen Standort erst offen, als er wieder zusperren musste. „Aber jetzt gibt‘s das volle Programm“, freut sich Aschauer, und mit ihm freuen sich seine Stammgäste auf die legendären Burger, Spareribs und Steak. „Wir sind schon sehr gut gebucht“, bestätigt der erfolgreiche Pub-Besitzer, dass den Gästen das gemütliche Sitzen in der Gaststube oder auf der Terrasse bereits abgegangen ist. Vor dem Highlander in Wiesenfeld erwartet Hungrige übrigens ein Zusatzangebot: Dort lockt ab sofort ein Foodtruck mit frisch gebackenen, duftenden Pizzen.

„Ich stell‘ ein Plakat auf, dass wir uns an die Regeln halten.“ Martin Aschauer, Wiesenfeld

Die einschränkenden Covid-19-Maßnahmen bereiten Martin Aschauer weniger Sorgen: „Das wird sich einrennen. Ich stell‘ ein Plakat auf, dass wir uns an die Regeln halten. Die hab‘ nicht ich erfunden – und ich diskutiere nicht darüber.“ Bei den Stammgästen wisse er schnell, ob sie geimpft sind, „und testen geht schnell“. Das Highlander-Roadhouse stellt auch Testkits zur Verfügung, „für Ausnahmefälle. In St. Veit gibt es an und für sich ausreichend Testmöglichkeiten“, so Aschauer.

Testen im Lokal ist im Gasthof zum Schützen in Lilienfeld nicht möglich. „Da müsste ich zusätzlich einen Mitarbeiter abstellen“, sagt Wirtin Martina Ebner, die während der Corona-Schließzeit durchgehend Take-Away angeboten hat und hofft, dass bei der Wieder-Öffnung alles klappt. „Die Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen, die Abstände sind seit dem Vorjahr nichts Neues für uns, und unser riesiger schöner Gastgarten ist sicher ein Vorteil.“

„Die Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen, die Abstände sind seit dem Vorjahr nichts Neues für uns, und unser riesiger schöner Gastgarten ist sicher ein Vorteil.“

Nicht nur Stammgäste, auch viele Radfahrer und Wanderer schätzen den Gasthof in der Nähe des Stifts, und die Küche im „Schützen“: „Wir bieten jetzt natürlich Spargel und unsere Schmankerl an, allerdings eine etwas reduzierte Karte, weil wir nicht wissen, wie die Leute auf die Registrierungspflicht und die anderen Vorschriften reagieren“, so Ebner, die auch drei neue Mitarbeiter beschäftigt.

Mit ihrem alten Team, aber in einem rundum erneuerten Lilienfelder Stüberl ist Alexandra Fahrngruber anzutreffen – allerdings erst ab Dienstag, 25. Mai. „Leider ist es uns nicht gelungen, den Umbau während des Lockdowns abzuschließen – aber wir arbeiten mit Hochdruck daran“, sagt Fahrngruber, die bis vergangenes Wochenende für Take-away ausgekocht hat, aber bis zur Öffnung des neugestalteten Lilienfelder Stüberls auch die Küche stillgelegt hat.

Wann im Goldenen Löwen wieder gespeist werden kann, ist noch nicht ganz klar. Denn im Ortszentrum von Türnitz befindet sich derzeit eine Baustelle – allerdings in der Endphase. „Wir sperren nach der Fertigstellung auf, das wird hoffentlich im Juni sein“, sagt der neue Betreiber Hubert Horak, der den insolventen Traditionsgasthof übernommen hat.

Derzeit geschlossen bleibt der Gasthof Haginvelt in Hainfeld . „Wir können nicht aufsperren. Wir sind zu klein, um alle Corona-Auflagen erfüllen zu können“, bedauert Haginvelt-Betreiber Mario Streimetweger.

Dass die alte Normalität bei der Gastro-Öffnung nicht hergestellt wurde, kritisiert FPÖ-Bezirkspartei-Obmann Christian Hafenecker. „Allein die Registrierungspflicht von Gästen, die Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angeben und dazu noch vorher einen Test durchführen lassen müssen, verhindert jeden spontanen Wirtshausbesuch“, kritisiert der Politiker.