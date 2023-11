Weltspartag mit der Raiffeisenbank Traisen-Gölsental

Am Dienstag feierte die Raiffeisenbank Traisen-Gölsental den Weltspartag mit einem Empfang für Ehrengäste aus der regionalen Wirtschaft, Politik und Institutionen. Die festliche Veranstaltung im Stil des Oktoberfests fand in der Bankstelle Lilienfeld statt und zog zahlreiche Besucher an.

Bei ihrer Begrüßung blickte Geschäftsleiterin Direktorin Hermine auf die lange Tradition des Weltspartags zurück, betonte die Bedeutung des Sparens und hob die verlässlichen und attraktiven Sparangebote der Raiffeisenbank Traisen-Gölsental hervor, die es den Kunden ermöglichen, klug für die Zukunft vorzusorgen.

„Mit einem guten Mix aus Sparbuch bzw. Onlinesparprodukte als Sparreserve und eine Wertpapierveranlagung als langfristige Vorsorge und Absicherung ist ein höherer Veranlagungserfolg zu erzielen“, betonte Direktorin Hermine Dangl in ihren Ausführungen. Der kurzweilige Vormittag war geprägt von einem starken Gemeinschaftsgefühl und konnte bei offenem Bier, Weißwurst und Brezn zünftig ausklingen.

Den Bieranstich nahmen Raiffeisenbank-Direktorin Hermine Dangl, Bezirkshauptfrau Heideline Grubhofer und Lilienfelds Bürgermeister Amnuel Aichberger (v. l.) vor. Foto: Wohlmann

Alle anderen neun Bankstellen der Raiffeisenbank Traisen-Gölsental waren parallel zum Weltsparempfang ganztags geöffnet, um den Kunden die besonderen Angebote für Groß und Klein präsentieren zu können. Traditionelle Überraschungen für den Nachwuchs sorgten für leuchtende Augen und brachten den Kindern den Spaß am Sparen näher.

„Der Weltspartag 2023 bei der Raiffeisenbank Traisen-Gölsental war ein voller Erfolg und ein Zeichen für die enge Verbundenheit mit der Region und der Spartradition. Die Bank wird weiterhin ihre Kunden dabei unterstützen, kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen und für eine sichere Zukunft zu sparen“, ist Dangl überzeugt.