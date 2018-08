Fit für das Oktoberfest 2018 sind Kevin Habacher, Dorina Galatanu und Christina Bauer (von links). „Der Kartenvorverkauf läuft gut“, berichten sie. Tickets gibt es in der Eventlounge in Traisen, in allen Traisner Banken, bei der Volksbank in St. Georgen, dem Adler Markt in St. Pölten und in der NÖN- Redaktion in der St. Pöltner Rathausgasse 1.

| privat