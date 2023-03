Gerald Puchner: Türnitzer lebt für die Musik

Er ist als Musiker der Band „On the ROXX“ vielen ein Begriff: der Türnitzer Gerald Puchner. Aktuell ist er mit der Musikergruppe mit der „Ostbahn Schmankerl Tour“ unterwegs, bei der diese die verstorbene Musikerlegende Willi Resetarits huldigen und ein Potpourri seines Schaffens zum Besten geben will. „Nicht ohne aber auf die ROXX-Klassiker zu vergessen“, betont der 52-Jährige.

Die Liebe zur Musik keimte in Gerald Puchner schon im Kindesalter auf. Er bespielte vom Radio Kassetten, hortete Vinylplatten als Schätze und verschlang Jugendzeitungen mit Musikberichten regelmäßig. Der finale Impuls seiner Musikerkarriere kam eines Abends 1979, als sein Vater mit einer rot durchscheinenden Single von „Kiss“ - I Was Made For Loving You“ nach Hause kam und diese lautstark spielte. Sein Vater fragte, wie es ihm denn gefiele, worauf er sagte: „Nu amoi bitte“. Von dem Moment an war er gänzlich der Musik verfallen.

Fotografie als weitere große Passion von Jugend an

Etwa zur gleichen Zeit begann er, in den spärlichen Urlauben mit Mamas kleiner „Canon Demi“, einer Halbformatkompaktkamera, erste zaghafte Versuche in Fotografie zu machen. „Mit elf Jahren bekam ich tatsächlich meinen damals größten Wunsch erfüllt, eine Minolta XG1 Spiegelreflexkamera“, erinnert er sich. Schon damals kristallisierte sich heraus, dass er wohl den Beruf des Fotografen einschlagen würde. Die Liebe zur Musik blieb ebenso. Als er mit 15 Jahren eine Lehre bei einem gefragten Portraitfotografen begann, hatte er längst seine Mutter genötigt, ihm eine E-Gitarre zu kaufen und mit Freunden seine erste Band namens „Magic Fire“ gegründet. „Es war ein Lebensgefühl, eine Aufbruchstimmung“, denkt er gerne an die Zeit zurück.

Später kam er zum Bass und begann die Macht der tiefen Töne zu lieben. Singend und Gitarre sowie Bass spielend war er viel unterwegs. „Ich habe mit vielen tollen Bands gespielt, bei großen und kleinen Projekten mitgewirkt. War im Studio genauso daheim, wie auf den Bühnen Österreichs“, erzählt er. Heute hört er sich ab und zu noch als Studiomusiker im Radio und blickt mit Freude auf 40 Jahre Bühne zurück. In den 80er- und 90er-Jahren gab es, weiß er, „im Traisental eine Fülle an fantastischen Bands. Es war ein wahres Mekka der Rockmusik. Daneben hat er immer in der Fotografie an seinem Stil gefeilt. Beruflich hat er mittlerweile andere Wege bei der Polizei eingeschlagen, aber eine Kamera zu verwenden, ist für ihn „immer noch ein wunderbares Erlebnis.“ Auch musikalisch ist es um ihn ruhiger geworden, heute genießt er das Musizieren mit Freunden.

Nächste Gelegenheit, Gerald Puchner & On the ROXX erleben zu können, ist am 22. April in Hohenberg, zugunsten des Roten Kreuzes Lilienfeld. „Kommt vorbei, es wird ein Erlebnis der besonderen Art - und das noch für den guten Zweck“, richtet er seinen Fans aus.

