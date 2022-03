Problem mit Versorgung: Der Kleinzeller Wasserdruck soll steigen

In den letzten Jahren hatte die Gemeinde immer wieder mit Problemen im Wasserversorgungsnetz zu kämpfen. Die meisten dieser Schwierigkeiten sind mittlerweile beseitigt. In der Solbachsiedlung herrscht aber nach wie vor zu wenig Wasserdruck.

„Wir haben uns gemeinsam mit den Hydroingenieuren zusammengesetzt und arbeiten hier an einer Lösung“, informiert Bürgermeister Reinhard Hagen. Es seien vor allem an die 20 Haushalte der sehr hoch gelegenen Solbachsiedlung betroffen. „Das Projekt soll noch dieses Jahr im Spätsommer fertig sein“, so Hagen weiter.

Neben dem Problem in der Solbachsiedlung möchte die Gemeinde außerdem die Hauptquelle Kaltenbrunn mit höherem Druck ausstatten. „Wir wollen auch hier noch ansetzen sowie ein Stück neue Leitung zum Bauhof verlegen, da hier noch alte Rohre mit zu geringem Durchmesser verbaut sind“, erklärt der Kleinzeller Bürgermeister.

Im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung am 22. März will man das Projekt final beschließen. Man rechnet mit einer Investitionssumme von rund 100.000 Euro. „Da sind aber schon alle Arbeiten miteinberechnet“, betont Hagen.

