Lilienfelder Zahnärztin hat eröffnet

Am Freitag war es so weit: Dr. Melissa Macho eröffnete ihre Zahnarztordination in der Liese-Prokop-Straße 4 in Lilienfeld. Das geschah im Rahmen eines gemütlichen Oktoberfestes.

Für die Gäste gab es Weißwürste vom Lilienfelder „Fleischfürst“ - der Familie Kerschner - und Bier vom Fass von der Brauerei Linko. Unter die Ehrengäste mischten sich auch Bürgermeister Manuel Aichberger, Vizebürgermeister Christian Buxhofer und Stadtrat Martin Tröstl. In seinen Grußworten dankte der Ortschef auch Vorgänger Dr. Erich Mayer für „sein jahrelanges Engagement“ und Dr. Macho für ihr „klares Bekenntnis zum Standort in der Bezirkshauptstadt.“

Melissa Macho hat Wurzeln in St. Veit. Ihr großes Anliegen ist es, als Landärztin die dentalmedzinische Versorgung in der Region zu sichern (Die NÖN berichtete).