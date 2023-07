„Naturpark ist Garant für zukunftsträchtige Projekte“

NÖN: Annaberg: Ein kleiner Ort in idyllischer Landschaft. Wie sieht es um die Einwohnerzahl-Entwicklung in der letzten zehn Jahren aus?

Claudia Kubelka: Die Einwohnerzahl ist, gesamt betrachtet, nicht mehr im Sinken, allerdings haben wir mehr Zweitwohnsitzer als Hauptwohnsitzer. Besonders in den letzten drei Jahren stieg die Zahl der Personen mit Zweitwohnsitz. Der Anteil der älteren Annabergerinnen und Annaberger ist relativ hoch, die letzten Jahre brachten uns aber auch höhere Geburtenzahlen, das heißt, wir haben viele junge Familien. Dies ist sehr erfreulich, ich bin sehr dankbar dafür.

Was macht Annaberg als Wohnort attraktiv?

Kubelka: Mit einer Kinderbetreuungsstätte, die auch Nachmittagsbetreuung anbietet, der Volksschule, einer Ärztin vor Ort, einer Nahversorgerin, der Rot-Kreuz-Station und einem Polizeiposten haben wir eine gute Infrastruktur. Bei allen diesen Institutionen gilt, dass die Teams äußerst engagiert sind. Zu erwähnen ist noch die Möglichkeit des Homeoffice, damit werden die doch teilweise weiten Anfahrtsstrecken zu den Arbeitsplätzen an manchen Tagen erspart. Auch die frühe Einbindung der jungen Generation in das Gemeindeleben wirkt sich positiv aus, etwa im Rahmen der Musikschule und im Vereinsleben, bei der Musikkapelle, der Feuerwehr oder der Bergrettung.

Die Gemeinde Annaberg liegt knapp 35 Kilometer von der Bezirkshauptstadt Lilienfeld entfernt, vom steirischen Mariazell nur rund 24 Kilometer. Fühlen sich da nicht so manche Annaberger eher der Steiermark zugehörig?

Kubelka: Ich denke, wir sind schon sehr in Niederösterreich verankert, auch wenn wir uns dem „Mariazellerland" zugehörig fühlen, ebenso aber auch dem „Traisen-Gölsental". Wir sind in alle Richtungen offen, nach Scheibbs ist es auch nicht viel weiter, das ist der Vorteil unserer Lage. Wir sind ja auch Naturparkgemeinde, eine wichtige Tatsache, ist der Naturpark doch ein Magnet für viele Wanderer und Naturbegeisterte, bietet viele Möglichkeiten und ist ein Garant für bedeutende zukunftsträchtige Projekte.

Die Frauenquote im Bezirk Lilienfeld an Bürgermeisterinnen ist noch sehr gering. Wie könnte man diese Position für Frauen attraktiver machen?

Kubelka: Geplante Verbesserungen der Absicherung werden sicher Wirkung zeigen, allerdings glaube ich, wer sich wirklich in der Regionalpolitik oder darüber hinaus engagieren will, der tut es auch, egal ob Frau oder Mann. Es ist eher eine Frage der Zeit, wie lässt sich Beruf, Familie, Einsatz in verschiedenen Vereinen und politisches Engagement unter einen Hut bringen. Ich glaube nicht, dass es für Frauen schwieriger ist, sich in der Lokalpolitik zu manifestieren, es ist dies eher eine Persönlichkeitsfrage, unabhängig vom Geschlecht. Ich selbst bin ja eine Quereinsteigerin und kann daher nur von meinen, durchaus positiven, Erfahrungen sprechen. Unser Gemeinderat hat 15 Mitglieder, davon, mit mir, fünf engagierte Damen. Ich freue mich über die gute Atmosphäre in den Ausschüssen der Gemeinde, im Gemeinderat, über die gute Zusammenarbeit unabhängig von der Parteizugehörigkeit.

Annaberg. Früher ein wichtiger Ort im Bergbau, stets eine Region der Land- und Forstwirtschaft, heute eine Tourismusdestination: Hat Annaberg, nicht zuletzt aufgrund seiner Topographie, überhaupt Möglichkeiten für Betriebsansiedlungen?

Kubelka: Das ist richtig, die Zeit des Bergbaus und der damit verbundenen Betriebe ist vorbei, die Land- und Forstwirtschaft ist seit jeher fest bei uns verankert, war, ist und bleibt als Basis für jegliche vergangene und auch zukünftige Entwicklung äußerst wichtig. Für größere Betriebsansiedlungen wäre es topographisch schwierig, doch für kleinere Betriebe, gibt es bei uns sicher noch Möglichkeiten.

Apropos Tourismus: Die Winter werden aufgrund des Klimawandels unbeständiger. Andere Bundesländer locken mit Top-Skiregionen. Wird es zunehmend herausfordernder, Annaberg als Wintersportort zu halten?

Kubelka: Der Sommer- und der Wintertourismus entwickelten sich beide um 1900, seitdem gibt es immer eine Auf- und Abentwicklung in beiden Bereichen. Wie lange der klassische Wintertourismus noch weiter betrieben werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab, nicht nur vom Klima. Der für unsere Region am besten passende, sogenannte „sanfte" Tourismus, um dieses Wort zu bemühen, hat sicher langfristig Zukunft, Sommer wie Winter. Für seine Etablierung und Weiterentwicklung brauchen wir einen langen Atem und Durchhaltevermögen. Das wünsche ich unserer Region. Selbstverständlich hängen viele Arbeitsstellen am Tourismus, wobei gerade in dieser Branche mehr Arbeitsplätze geboten werden als Arbeitssuchende vorhanden sind.

Fehlt es Annaberg nicht an einem ansprechendem Dorfzentrum? Wie könnte man diesen Bereich, abgesehen von der ansprechenden Wallfahrerkirche, für Einheimische wie Gäste wieder mehr zum Treffpunkt machen?

Kubelka: Die Gemeinde Annaberg besteht ja aus mehreren Ortsteilen, jeder für sich bildet eine Einheit, der namensgebende Annaberg verfügt aber schon seit jeher über einen Ortskern um die Wallfahrtskirche, und liegt immer schon direkt an der Via Sacra, aber auch an der Durchzugsstraße, der B 20, mit allen Vor- und Nachteilen. Zurzeit haben wir leider Leerstände in großen Häusern direkt im Ortskern, doch ich bleibe optimistisch, dass wir hier mit allen Bemühungen wieder zu einer positiven Entwicklung kommen werden.

Annaberg – seit jeher ein Ort der Wallfahrer. Wie wichtig sind diese für Tourismus- und Gastronomie im Ort?

Kubelka: Ja, Annaberg hat sich schon kurz nach seiner Gründung zum Wallfahrtsort entwickelt, zunächst als durchaus eigenständiges Wallfahrtsziel, später zu einer wichtigen Station entlang der Via Sacra nach Mariazell. Kamen früher Hundertausende, so nahmen die Pilgerzahlen im 20. Jahrhundert drastisch ab, aus den verschiedensten Gründen. Aber seit zirka 2000 sind sie aber wieder im Ansteigen, unterstützt durch den allgemeinen Trend zum Wandern und zur Erholung in der Natur. Dies ist eine erfreuliche Entwicklung, die hoffentlich noch weiter gefördert werden kann. Annaberg ist traditionell ein beliebter Übernachtungsort vor der letzten Etappe nach Mariazell. Die Wallfahrtskirche mit der heiligen Anna als Patronin für Frauen, Kinder und Familien ist mit der schönen geschnitzten Selbdrittgruppe von Jakob Kaschauer aus dem 15. Jahrhundert am Hochaltar zentraler Anziehungspunkt. Der wunderbare Blick zum Vaterberg, zum Ötscher, und die angenehmen Wander- und Spaziermöglichkeiten runden das Angebot ab. Dazu kommt seit einiger Zeit das aufregende Sommererlebnis der Annaberger Lifte mit der Zipline-Abfahrt ins Tal.

Annaberg hat eine sehr kleine Volksschule. Wird es schwieriger, auf Dauer den Schulstandort Annaberg zu halten?

Kubelka: Wir sind sehr froh über unsere kleine, aber sehr feine Volksschule mit einer äußerst engagierten Lehrerin - Kathi Berger. Im Herbst wird sie von zwei neuen Junglehrerinnen unterstützt. Die Naturparkvolksschule wird zweiklassig geführt, im Herbst werden es 19 Schülerinnen und Schüler sein. Für die nächsten Jahre sieht es recht gut aus, was den Nachwuchs betrifft. Unsere Kinderbetreuungseinrichtung ist voll ausgelastet.

25 Jahre Nahversorger Walsberger: Andere Nahversorger im Bezirk mussten indes schließen. Dort wird nach Ersatzlösungen gesucht. Was ist der Erfolg des Annaberger Geschäfts?

Kubelka: Eine Nahversorgerin im Ort zu haben, ist ganz wichtig, daher liegt uns viel daran, sie zu halten. Das gelingt nur, wenn diese selber sehr engagiert ist, das heißt auf mehr oder weniger alle Wünsche ihrer Kundinnen und Kunden eingeht, Zustellservice anbietet etc. Das wiederum hat zu Folge, dass die Bevölkerung diesen Einsatz des Teams schätzt und auch weiterhin nutzt und möglichst viel in Annaberg einkaufen geht. Die Zeiten werden sicher herausfordernder wie in fast allen Bereichen unseres Lebens, die Einsatzfreude und -bereitschaft wird hoffentlich noch lange erhalten bleiben.

Welche Projekte stehen in nächster Zeit in Annaberg an?

Kublka: Das große Projekt des neuen Trinkwasserbehälter für Annaberg wird demnächst ganz abgeschlossen sein. Dieser wurde im Zuge der notwendigen Trink- und Löschwasserversorgung Annabergs errichtet. Dann werden wir uns der Sanierung unseres kleinen, aber feinen und beliebten Freibades im Ortsteil Reith zuwenden. Hier stehen dringende Erneuerungen bei der Technik an und im Zuge dessen auch einige bauliche Maßnahmen.

Wie wird die Bürgermeisterin den restlichen Sommer noch genießen?

Kubelka: Ich freue mich auf einige Wanderungen hier bei uns, auf Zeit für Garten, Haus, Familie und Freunde und natürlich auf so manche Veranstaltung in Annaberg, gleich kommende Woche der traditionelle Annakirtag. Das gibt es eine heilige Messe um 10 Uhr mit dem Kinderchor unter Anwesenheit des Abtes des Stiftes Lilienfeld, Pater Pius Maurer als auch unseres Pfarrers, Dechant Pater Andreas Pirngruber, weiters deb traditionellen Markt, inklusive Bauernmarkt unserer eigenen Landwirte und Kunsthandwerksmarkt im Kircheninnenhof. Weitere Veranstaltungen folgen Schlag auf Schlag!