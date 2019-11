Neuwahlen standen beim Organtag des NÖAAB Hohenberg im Mittelpunkt: Georg Pejrimovsky wurde als Obmann bestätigt. Zu seiner neuen Stellvertreterin wählten die Mitglieder Judith Riedler-Zöchling.

In den weiteren Funktionen wurden Franz Schrittwieser als Finanzreferent sowie Rosa-Maria Zahradnicek und Andreas Weissböck als Finanzprüfer bestätigt. In seinem Bericht erwähnte Pejrimovsky, dass durch die Informationsveranstaltung „Mehr Netto vom Brutto – die Arbeitnehmerveranlagung“ wertvolle Tipps gegeben werden konnten, was man im Zuge des Steuerausgleichs alles absetzen kann. Erwähnenswert war das Wahlergebnis bei den AK-Wahlen im Frühjahr, bei denen der ÖAAB im Bezirk Lilienfeld ein Plus von 2,8 Prozent verzeichnen konnte. Verteilaktionen mit Informationen zur Steuerreform oder zum Familienbonus waren ebenfalls Schwerpunkte.