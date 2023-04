Musikverein Mitterbach weckte zu Ostern mit Marschmusik

Die Gruppe rund um Kapellmeister Sandro Teubenbacher startete um 5 Uhr in der Früh im Ortsteil Friedenstein. Von dort marschierten sie über die Peterstraße in Richtung Ortskern. Zu den jährlichen Fixpunkten des Osterweckrufs zählt etwa das Osterfeuer bei der evangelischen Kirche. Zudem wurden die fleißigen Musikerinnen und Musiker an verschiedenen Stationen zur Einkehr eingeladen.

