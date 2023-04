Der Osterhase kommt

Bereits zum 14. Mal findet das große Osterhasenfest auf dem Holzhof bei der Herzerl-Mitzi in St. Aegyd statt. Heuer geht es am 5. April ab 14 Uhr in Szene. Das Fest gilt als eine der größten Osterveranstaltungen im Bezirk und lockt jedes Jahr viele Familien und Kinder zum Holzhof.

„Im Vorjahr haben 150 Kinder Osternester gesucht, Lebkuchenhasen verziert, gebastelt und nach Herzenslust gespielt“, berichtet Vizebürgermeisterin Susanne Riedler. Auch heuer wird ein buntes Programm geboten; die Suche nach den Osternestern wird natürlich für die Kids das Highlight sein. Nebenbei ist - unter anderem beim Kartoffel- und Würstelgrillen - für das leibliche Wohl gesorgt. Für die Erwachsenen wird es einen eigenen Flohmarkt und eine Lebkuchen-Osteraustellung geben.

