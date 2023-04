Lilienfelder schauen mehr auf den Preis

Die Teuerungswelle macht sich nicht nur in den steigenden Lebensmittelpreisen bemerkbar, sondern auch im Kaufverhalten der Menschen. Gesetzt wird auf das Motto „weniger ist mehr“ und die Devise „Qualität vor Quantität“. Das berichten die diversen Lilienfelder Unternehmer in einer NÖN-Rundschau.

Norbert Strametz vom Sportshop Strametz in Traisen merkt, dass das Geschäft nicht mehr so wie früher läuft und die Menschen definitiv nicht mehr als im Vorjahr kaufen. Zwar seien in der Osterzeit Produkte wie Fahrräder sowie andere Verkaufsgegenstände für Kinder und Jugendliche jedes Jahr sehr begehrt, doch der Spar-Gedanke der Kunden sei aufgrund der Teuerungswelle und Inflation deutlich spürbar. „In unserem Sportshop wird ausschließlich Qualitätsware verkauft“, betont Strametz, aber ein durchschnittliches Einkaufsbudget seiner Kundinnen und Kunden kann er nicht festlegen. „Das Budget ist da ganz unterschiedlich“, stellt er fest.

Auch Isabella Farcher vom Elektrogeschäft EP Farcher in Hainfeld bemerkt, dass sich der Kauf bei strombetriebenen Produkten „etwas verhaltener als sonst“ gestaltet. Kundinnen und Kunden des Geschäfts tendieren schon zu Qualität, doch kaufen sie in erster Linie energiesparende Geräte. Gleichzeitig merkt sie an: „An und für sich läuft das Geschäft aber ganz gut. Vor allem der Verkauf der Tonieboxen für Kinder funktioniert super.“ Dies mache sich gerade während der Osterzeit bemerkbar, denn die Tonies sind regelrechte Verkaufskracher und gehören neben diversen Kleingeräten zu den begehrtesten Produkten des Elektrogeschäfts.

Es wird mehr gespart und auf den Preis geschaut. Maria Luise Nutz von Luise‘s Geschenkewelt, Türnitz

Tendenziell später als in den letzten Jahren begann die Ostersaison in „Luise’s Geschenkewelt“, dem Türnitzer Geschäft von Marie Luise Nutz. Doch die typischen Osterprodukte werden dennoch fleißig von den Kundinnen und Kunden erworben. „Dekos, Ostersträuche, bemalte Ostereier, Kinderspielsachen und andere Klassiker sind immer sehr beliebt bei uns“, weiß Nutz. In ihrem Laden wird sehr auf hohe Qualität geachtet, ihre Kunden greifen auch ausschließlich zur Qualitätsware, doch eines merkt die Unternehmerin schon: „Es wird mehr gespart und auf den Preis geschaut.“

Die Osterwaren, vom Ei bis zur Süßigkeit, verkaufen sich bei Spar Binder mit den Filialen Lilienfeld und Traisen sehr gut, stellt Lilienfelds Spar-Marktleiterin Yvonne Leodolter, im Bild mit ihrer Kollegin Maria Teufl (v. l.) fest. Foto: Wohlmann

„Bei uns lief das Geschäft sehr gut wie immer“, freut sich indes Walter Binder, Betreiber der Spar-Binder-Supermärkte in Lilienfeld und Traisen. Zwar könne man feststellen, dass die Kundinnen und Kunden in gewissen Bereichen definitiv sparen und bewusster eingekauft wird, „doch in gewissen Sortimenten setzen die Menschen verstärkt auf Qualität sowie heimische und gute, regionale Ware.“ Gespart wird eher bei Produkten wie Mehl oder Zucker. „Feinkost, Schinken, Käse, Schokoladen, Kindersüßigkeiten, Osterstriezel und Kuchen“, zählt Binder nur einige der Produkte auf, die zu Ostern bei den sehr begehrt sind.

Auch Elfi Hasler, Obfrau des Stadtmarketingvereins „Wir Hainfelder“, zieht als Bilanz zum bisherigen Ostergeschäft in der Einkaufsstadt: „Generell ist zu sagen, dass das Ostergeschäft in der Karwoche noch anziehen wird. Die Geschäftsleute sind durchwegs zufrieden. Es wird Qualität gekauft. Für die Kinder vor allem Spielsachen für draußen. Weiters Osterdeko und Bekleidung. Gutscheine und Hainfeldmünzen gehen eigentlich immer.“ Allerdings wird im Blumenhandel gespart. Das führt Hasler einerseits „auf die durchwachsene Witterung und andererseits auf die konkurrierenden Supermärkte, die Schnittblumen zu billigeren Preisen verkaufen“, zurück.

In Hainfeld war in den vergangenen Tagen so einiges los. Denn die „Kreativen Ostertage“ gingen am 31. März und ersten April im Gemeindezentrum Hainfeld vonstatten und parallel dazu fand der Wochenmarkt am Freitagnachmittag statt. „Das Ostergeschäft ist natürlich nicht so üppig wie das Weihnachtsgeschäft. In vielen Familien wird gar nichts geschenkt beziehungsweise sind auch viele im Osterurlaub“, meint Hasler, doch im Großen und Ganzen wurden die „Kreativen Ostertage“ und der Wochenmarkt, der gut angenommen.

