Lilienfelder Gottestdienst live im Fernsehen

Nicht nur im Stift Lilienfeld wird die Ostermesse, gelesen von Abt Pius Maurer, zu sehen sein,sondern auch im Fernsehen. Denn ServusTV überträgt den Gottesdienst am 9. April ab 9 Uhr live.

Musikalisch gestaltet wird die Messe vom Stifts-Chor Lilienfeld und Capella Campililiensis unter der Leitung von Florian Pejrimovsky. Die Stimmen von Alice Waginger (Sopran), Katharina Einsiedl (Alt und Kantorin), Hans Jörg Gaugelhofer (Tenor) und Florian Pejrimovsky (Bass) sowie Karen De Pastel auf der Orgel werden zu hören sein.

Das Programm

Praeludium: Orgel

Eröffnung: "Freu dich, erlöste Christenheit" (GL 337, 1.-3.Str.)

Kyrie: Wolfgang Amadeus Mozart, Missa brevis in C-Dur "Spatzenmesse"

Gloria: aus der "Spatzenmesse"

Antwortgesang: "Das ist der Tag, den der Herr gemacht" (GL 66/1)

Ruf vor dem Evangelium: "Oster–Halleluja" (GL 312/9)

Credo: aus der "Spatzenmesse"

Zur Gabenbereitung: "Das ist der Tag, den Gott gemacht" (GL 329, 1.-3.Str.)

Sanctus: aus der "Spatzenmesse"

Benedictus: aus der "Spatzenmesse"

Agnus Dei: aus der "Spatzenmesse"

Zur Kommunion: Wolfgang Amadeus Mozart "Laudate Dominum" aus der "Vesperae solennes de Confessore“

Dankgesang: "Großer Gott, wir loben dich" (GL 380, 1.-3. Str.)

Nach dem Segen: "Freu dich, du Himmelskönigin" (GL 525, 1.-4. Str.)

Postludium: Wolfgang Amadeus Mozart, Kirchensonate in C, KV 328

