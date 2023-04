Landjugend machte Party in Traisen

Kaum eine Organisation im Bezirk vermag es so viele junge Leute an einen Ort zu bringen wie die Landjugend: Am Ostersonntag stürmten die Menschenmassen den Traisner Eventstadl. Für beste musikalische Unterhaltung im Tanzstadl sorgten die „Dirndlrocker“ und im Discostadl „Pwason & Prox“.

