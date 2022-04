Kaumberger Top-Künstlerin Hornek stellt Werke aus

Werbung

Zum 41. Mal vergab der Otto Mauer Fonds der Erzdiözese Wien heuer den mit 11.000 Euro dotierten gleichnamigen Preis – für das gesamte bisherige Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers unter 40 Jahren.

Erfreulich: Der seit 1981 vergebene und international hochgeschätzte Preis, den in jungen Jahren auch heute weltbekannte Künstler wie Erwin Wurm oder Franz West eingeheimst haben, ging an die in Kaumberg aufgewachsene Katrin Hornek.

Nun stellt die erfolgreiche Künstlerin in Wien aus. Die Eröffnung der Ausstellung Metabolic Trips erfolgt am Mittwoch, 11. Mai, um 18 Uhr im JesuitenFoyer in der Bäckerstraße 18, 1010 Wien.

Katrin Hornek zeigt Skulpturen aus der Serie Lithos und ausgewählte Arbeiten, die in der Einzelausstellung Plant Plant in der ar/ge Kunst in Kooperation mit BAU in Bozen im Winter 2021/2022 zu sehen waren.

Das Projekt Plant Plant basiert auf einer Recherche von Katrin Hornek, die im Rahmen der fünften Ausgabe des One Year-Long Research Project von ar/ge kunst und der BAU Residency 2020/21 durchgeführt wurde.

Im Mittelpunkt der Arbeiten Horneks steht das „Gedächtnis“ des Erdkörpers, der sich durch anthropogene Handlungen fortlaufend verändert. So wie sich die Entstehung von Gebirgen über Schichtenabfolgen nachvollziehen lässt, so lassen sich auch die Eingriffe des Menschen sozialwissenschaftlich, archäologisch und erdwissenschaftlich verfolgen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.